Lo sparatutto co-op a base di zombie No More Room In Hell 2 ha un periodo di uscita su PS5, Xbox e PC

Torn Banner Studios ha annunciato il periodo di uscita della versione 1.0 dello sparatutto cooperativo a base di zombie No More Room In Hell 2. Il debutto in formato completo è fissato durante la prossima estate su PC (Steam ed Epic Games Store), PS5 e Xbox Series X|S. Le versioni console saranno pubblicate da Green Man Gaming.

No More Room in Hell 2 è già disponibile su PC dall'ottobre del 2024 sotto forma di accesso anticipato, dove nel tempo ha ricevuto aggiornamenti con nuovi contenuti, funzionalità e modifiche al bilanciamento sulla base dei feedback alla community.