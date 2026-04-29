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Lo sparatutto co-op a base di zombie No More Room In Hell 2 ha un periodo di uscita su PS5, Xbox e PC

Dopo un anno e mezzo in accesso anticipato, presto No More Room in Hell 2 uscirà nella versione 1.0 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   29/04/2026
Uno zombie di No More Room in Hell 2
No More Room in Hell 2
No More Room in Hell 2
News Video Immagini

Torn Banner Studios ha annunciato il periodo di uscita della versione 1.0 dello sparatutto cooperativo a base di zombie No More Room In Hell 2. Il debutto in formato completo è fissato durante la prossima estate su PC (Steam ed Epic Games Store), PS5 e Xbox Series X|S. Le versioni console saranno pubblicate da Green Man Gaming.

No More Room in Hell 2 è già disponibile su PC dall'ottobre del 2024 sotto forma di accesso anticipato, dove nel tempo ha ricevuto aggiornamenti con nuovi contenuti, funzionalità e modifiche al bilanciamento sulla base dei feedback alla community.

Prova gratuita questo fine settimana su Steam

No More Room in Hell 2 è un survival horror cooperativo per otto giocatori, chiamati a collaborare per sopravvivere a orde di zombie sfruttando armi, trappole e un forte gioco di squadra. Il titolo include anche una meccanica di permadeath: la morte del personaggio è definitiva, con il rischio dunque di perdere i progressi fatti.

No More Room in Hell 2, abbiamo provato in anteprima il co-op online a base di zombie No More Room in Hell 2, abbiamo provato in anteprima il co-op online a base di zombie

Gli interessati possono provare gratuitamente la versione PC grazie a un weekend gratuito su Steam, attivo dal 30 aprile al 4 maggio. L'iniziativa permette anche di testare la prima mappa della nuova Survival Mode, una modalità a ondate in cui i giocatori devono resistere il più a lungo possibile per consentire l'evacuazione dei civili.

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