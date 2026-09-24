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Scontri a fuoco e incubi paranormali a un euro: F.E.A.R. 2: Project Origin per PC in offerta su Instant Gaming

F.E.A.R. 2: Project Origin per PC è in sconto su Instant Gaming a poco più di un euro: ecco come affrontare le visioni di Alma risparmiando oltre 13 euro.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   24/09/2026
FEAR 2
F.E.A.R. 2: Project Origin
F.E.A.R. 2: Project Origin
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Affrontare la furia di Alma e gli orrori della città di Fairport richiede sangue freddo, ma fortunatamente un investimento irrisorio. Trovate F.E.A.R. 2: Project Origin per PC al costo netto di appena 1,09 € su Instant Gaming. Calcolando l'IVA al 22%, la somma complessiva da saldare al checkout ammonta a soli 1,33 €. Confrontando la spesa ivata con il listino originale di 15 €, vi mettete in tasca un risparmio di 13,67 €. Si tratta di uno sconto effettivo del 91,1%, a fronte del 93% indicato a schermo dallo store. Potete riscattare la chiave digitale direttamente per il vostro account Steam tramite il link o il box dedicato.

Sparatutto in prima persona, poteri al rallenti e l'incubo di Alma

Sviluppato da Monolith Productions, questo celebre capitolo unisce sparatorie frenetiche a un'atmosfera da puro horror psicologico. Nei panni dell'agente Michael Becket, dovrete sopravvivere al disastro scatenato al termine del primo episodio e fronteggiare la minaccia della spettrale Alma Wade.

La formula di gioco di F.E.A.R. 2: Project Origin alterna scontri a fuoco ad alto ritmo, arricchiti dalla possibilità di attivare il tempo rallentato per eliminare i soldati nemici con precisione chirurgica, a sequenze da incubo ed esplorazioni di ambientazioni spettrali. Non mancano sezioni a bordo di imponenti tute da combattimento per variare il ritmo dell'azione. Questa versione per PC, attivabile rapidamente tramite codice Steam, assicura un framerate elevato su qualsiasi computer moderno e la piena compatibilità con tastiera, mouse e controller.

#Sconti
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