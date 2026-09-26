Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore mostra enigmi e strane situazioni nel video gameplay dal TGS

Level-5 ha pubblicato nelle ore scorse un nuovo e lungo video gameplay de Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore, che mostra sostanzialmente la demo messa a disposizione durante il Tokyo Game Show 2026, consentendo di dare un'occhiata ad alcuni nuovi enigmi e alle bizzarre situazioni in cui ci troveremo in questo nuovo capitolo.

Il nuovo capitolo della serie di avventure composte da puzzle ha finalmente una data di uscita su PS5, Switch, Switch 2 e Steam, fissata per il 10 dicembre, ed è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer nei giorni scorsi, proprio in occasione del TGS 2026.

Sempre dalla fiera giapponese arriva anche quest'altro lungo video di gameplay, che mostra l'intera demo che era stata messa a disposizione in tale occasione, consentendo dunque di vedere una bella porzione del nuovo capitolo in azione.