Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore mostra enigmi e strane situazioni nel video gameplay dal TGS

Level-5 ha pubblicato nelle ore scorse un nuovo e lungo video gameplay de Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore, che mostra sostanzialmente la demo messa a disposizione durante il Tokyo Game Show 2026, consentendo di dare un'occhiata ad alcuni nuovi enigmi e alle bizzarre situazioni in cui ci troveremo in questo nuovo capitolo.
Il nuovo capitolo della serie di avventure composte da puzzle ha finalmente una data di uscita su PS5, Switch, Switch 2 e Steam, fissata per il 10 dicembre, ed è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer nei giorni scorsi, proprio in occasione del TGS 2026.
Sempre dalla fiera giapponese arriva anche quest'altro lungo video di gameplay, che mostra l'intera demo che era stata messa a disposizione in tale occasione, consentendo dunque di vedere una bella porzione del nuovo capitolo in azione.
Nuovi enigmi e stramberie
Come abbiamo visto anche in precedenza anche nel nostro provato di Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore, il nuovo capitolo della serie ci porta in un'ambientazione molto particolare.
Il nuovo video mostra vari aspetti di Steam Bison, la città più tecnologicamente avanzata d'America, che rappresenta il mondo esplorabile nel nuovo gioco.
Tra meccanismi a vapore e un'industrializzazione selvaggia, Luke e il Professor Layton si ritrovano a dover risolvere un complesso caso, affidandosi come al solito alla propria arguzia e alle capacità di risolvere enigmi più o meno complessi.
In base a quanto possiamo vedere, Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore è interamente realizzato in 3D, con un nuovo sistema di spostamento tridimensionale che ci porta a passare da uno scenario all'altro, interagendo con vari personaggi e ovviamente risolvendo puzzle.
Il video, in particolare, mostra un sistema più dinamico di esplorazione e interazione con gli scenari, che non si presentano a schermate fisse ma con la possibilità di girare lo sguardo e scorrere sui vari dettagli di alcuni particolari punti di interesse, fino a innescare i caratteristici puzzle della serie.