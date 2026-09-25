Scontri ad alta velocità e distruzione a meno di due euro: FlatOut 2 per PC in offerta su Instant Gaming

Mettersi al volante e demolire le vetture rivali costa ormai meno di un caffè. Trovate FlatOut 2 per PC a un prezzo netto di appena 1,29€ nel catalogo di Instant Gaming. Aggiungendo l'IVA al 22%, la somma da saldare al checkout ammonta a soli 1,57€. Rispetto al costo di listino ufficiale pari a 10€, vi garantite un risparmio netto di 8,43€. Questo taglio si traduce in uno sconto effettivo a imposte incluse dell'84,3%, un valore molto vicino all'87% mostrato a schermo dal negozio. Per attivare subito la chiave digitale sulla vostra libreria Steam, vi basta utilizzare il link o il box qui sopra.

Corridori sconsiderati, fisica della distruzione e minigiochi folli

Sviluppato da Bugbear Entertainment, questo celebre gioco di corse arcade fa della distruzione spettacolare il suo punto di forza principale. Il gameplay vi proietta in gare mozzafiato dove speronare gli avversari, demolire le strutture degli scenari e provocare incidenti è fondamentale per caricare la barra del nitro e farsi strada verso il traguardo.

Oltre alle tradizionali modalità carriera e ai derby di demolizione, il titolo si distingue per i suoi bizzarri minigiochi stunt, nei quali dovrete proiettare il pilota fuori dal parabrezza per abbattere birilli, fare canestro o colpire bersagli giganti. La versione per PC, attivabile via codice Steam, assicura un comparto grafico fluido su qualsiasi configurazione hardware, la piena compatibilità con i controller e un'iconica colonna sonora rock e alternative metal.