Star Fox promosso da Digital Foundry: è uno dei giochi visivamente più belli su Nintendo Switch 2

Oltre alle recensioni, oggi è arrivata anche l'analisi tecnica di Digital Foundry dedicata a Star Fox. Il verdetto è decisamente positivo: secondo i tech enthusiast, il remake è uno dei titoli più curati e spettacolari da vedere su Nintendo Switch 2, oltre a rappresentare una vera vetrina delle potenzialità hardware della console.

Sviluppato con il motore proprietario Viper di Velan, il gioco offre una presentazione moderna e sorprendentemente raffinata, capace di valorizzare al massimo l'hardware mobile della piattaforma. L'estetica è pulita e coerente grazie all'uso del rendering fisicamente basato, che dona ai materiali un aspetto credibile e un senso di peso realistico. Anche il sistema di illuminazione è particolarmente riuscito: profondità di campo, motion blur e volumetrie si fondono senza frizioni, creando un'immagine cinematografica che non compromette la leggibilità dell'azione.