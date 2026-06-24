Star Fox promosso da Digital Foundry: è uno dei giochi visivamente più belli su Nintendo Switch 2

Oltre alle recensioni, oggi è arrivata anche l'analisi tecnica di Digital Foundry dedicata a Star Fox. Il verdetto è decisamente positivo: secondo i tech enthusiast, il remake è uno dei titoli più curati e spettacolari da vedere su Nintendo Switch 2, oltre a rappresentare una vera vetrina delle potenzialità hardware della console.
Sviluppato con il motore proprietario Viper di Velan, il gioco offre una presentazione moderna e sorprendentemente raffinata, capace di valorizzare al massimo l'hardware mobile della piattaforma. L'estetica è pulita e coerente grazie all'uso del rendering fisicamente basato, che dona ai materiali un aspetto credibile e un senso di peso realistico. Anche il sistema di illuminazione è particolarmente riuscito: profondità di campo, motion blur e volumetrie si fondono senza frizioni, creando un'immagine cinematografica che non compromette la leggibilità dell'azione.
Un bel vedere e 60 fps graniti
Gli scenari sono uno dei punti più forti del remake. Le volumetrie aggiungono profondità sia alle ambientazioni spaziali sia a quelle atmosferiche, mentre le sezioni subacquee beneficiano di caustiche e particellari molto convincenti. La distanza di rendering dei nemici è gestita con cura, ampliando la percezione degli spazi senza alterare il ritmo serrato tipico del genere. Rispetto alle versioni precedenti, i miglioramenti sono evidenti fin dal primo livello: distanze visive più ampie, acqua più realistica e una gestione degli effetti nettamente più sofisticata.
Sul fronte delle prestazioni, Star Fox mantiene i 60fps in maniera costante, senza stutter o cali significativi, e con caricamenti estremamente rapidi. La qualità dell'immagine sembra attestarsi intorno ai 1080p, risultando stabile e pulita. Su TV HDR, l'esperienza guadagna ulteriore brillantezza, con picchi di luminosità che valorizzano gli effetti più intensi.
Digital Foundry promuove anche le nuove cutscene in tempo reale, che aggiungono dinamismo alla narrazione mantenendo lo stile caratteristico della serie. Non mancano però piccoli difetti: la rimozione di alcuni feedback visivi sugli impatti può rendere meno immediata la lettura dell'azione, e le cutscene più lunghe talvolta spezzano il ritmo. Si tratta comunque di dettagli che non intaccano un risultato tecnico considerato eccellente nel complesso.
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