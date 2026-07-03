Rhythm Paradise Groove già a prezzo scontato: ecco come fare con Instant Gaming

L'estate videoludica si tinge delle note stravaganti di Tsunku grazie al debutto dell'ultimo capitolo della celebre serie ritmica di Nintendo. Chi vuole lanciarsi nei folli minigiochi di Rhythm Paradise Groove senza spendere i 39,99€ richiesti dal listino ufficiale dell'eShop può sfruttare una combinazione di credito digitale scontato. Trattandosi di gift card, infatti, l'acquisto è esente da IVA, garantendo che la cifra visualizzata coincida con l'esborso reale. Unendo la carta eShop da 25,00€ (acquistabile a 23,29€) e quella da 15,00€ (proposta a 13,89€), si ottengono i 40€ necessari pagando 37,18€. Questa mossa assicura un risparmio complessivo del 7% sul prezzo finale del gioco fin dal giorno del lancio. Per fare vostra questa ricarica e iniziare a giocare, potete procedere cliccando sui box qui sopra.

Il grande ritorno di una serie di culto dopo oltre dieci anni

L'arrivo di Rhythm Paradise Groove rappresenta un momento di grande festa per la community, considerando che l'ultimo capitolo principale del franchise risaliva all'epoca del Nintendo 3DS. Sviluppato in collaborazione con TNX, il gioco mantiene intatta la filosofia che ha reso iconico il brand: comandi immediati, un umorismo surreale e una cura maniacale per la sincronizzazione sonora. Questa nuova iterazione non si limita a riproporre vecchi schemi, ma introduce ben 80 minigiochi inediti per la campagna in singolo, spaziando tra stili grafici ed estetici radicalmente diversi che rompono la monotonia visiva tipica del passato.

Oltre a mettere alla prova il tempismo dei giocatori solitari, Rhythm Paradise Groove introduce una forte componente di condivisione grazie a oltre 30 sfide pensate esclusivamente per il multiplayer, sia in modalità cooperativa che competitiva fino a quattro partecipanti. La novità più ghiotta del pacchetto è rappresentata da Beatspell, una vera e propria modalità di gioco di ruolo ritmico in cui l'avanzamento nella trama e i combattimenti magici a turni sono interamente regolati dalla precisione nel seguire il tempo. Qui trovate la nostra recensione.