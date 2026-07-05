Un sondaggio indetto da Famitsu per celebrare i quarant'anni di pubblicazione della rivista ha stabilito che Nintendo è lo sviluppatore preferito dai videogiocatori giapponesi, e l'azienda ha ritenuto opportuno scrivere un messaggio per ringraziare gli utenti.

"Grazie per aver scelto Nintendo come il vostro sviluppatore di videogiochi preferito", si legge nella nota. "Siamo anche estremamente felici che Mario e The Legend of Zelda siano stati accolti positivamente. Fin dal lancio del Famicom, nel 1983, abbiamo creato occasioni per permettere a molte persone di provare i videogiochi, e siamo grati a Famitsu per aver mantenuto alto l'entusiasmo dei clienti e per averci sostenuto in questi quarant'anni."

"Nel corso di questi quattro decenni la tecnologia legata allo sviluppo dei videogiochi si è evoluta e anche l'ambiente è cambiato, ma abbiamo continuato a mantenere l'originalità come tema centrale, affrontando tentativi, errori e imparando molte cose mentre creavamo intrattenimento con l'obiettivo di portare sorrisi sui volti dei nostri clienti."

"Se questo percorso lungo quarant'anni è diventato parte dei ricordi di tutti, non potremmo esserne più felici. Nintendo continuerà a cimentarsi in varie sfide, puntando a un intrattenimento unico, che solo noi possiamo realizzare, e lavorerà duramente per raggiungere questo obiettivo. Continueremo a contare sul vostro supporto anche in futuro."