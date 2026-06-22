Xbox Game Pass non ha abbastanza giochi di qualità, per il director di Ori, che lo compara al comunismo

Thomas Mahler, director dei videogiochi della serie Ori, ha commentato tramite i social media l'attuale situazione di Xbox, tra licenziamenti e chiusure di studi, ma ha in particolar modo affermato come il problema sia legato a Game Pass e al mancato successo del servizio, che non avrebbe attirato abbastanza pubblico.

A suo dire, il problema è che Game Pass non ha abbastanza giochi di qualità.