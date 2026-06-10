TCL porta in Italia i nuovi monitor OLED+ e QD-Mini LED: modelli e prezzi della gamma 2026

TCL ha scelto Parigi e la TCL NXTHOME per il suo primo evento europeo interamente dedicato ai monitor. L'occasione è servita per presentare una nuova generazione di display destinati al mercato europeo, con particolare attenzione al gaming ad alte prestazioni e alla produttività. Tra le novità spicca il debutto del primo monitor OLED+ di fascia alta del marchio, affiancato da diverse soluzioni QD-Mini LED e Mini LED che arriveranno in Italia entro la fine di giugno.

L'espansione nel settore monitor rappresenta un ulteriore passo nella strategia del produttore, che può contare sull'esperienza maturata nello sviluppo di pannelli attraverso la divisione CSOT e nelle tecnologie di retroilluminazione Mini LED. La nuova gamma punta a coprire diverse fasce di mercato, dai prodotti premium fino alle soluzioni più accessibili dedicate agli appassionati di videogiochi.