TCL porta in Italia i nuovi monitor OLED+ e QD-Mini LED: modelli e prezzi della gamma 2026

TCL ha scelto Parigi e la TCL NXTHOME per il suo primo evento europeo interamente dedicato ai monitor. L'occasione è servita per presentare una nuova generazione di display destinati al mercato europeo, con particolare attenzione al gaming ad alte prestazioni e alla produttività. Tra le novità spicca il debutto del primo monitor OLED+ di fascia alta del marchio, affiancato da diverse soluzioni QD-Mini LED e Mini LED che arriveranno in Italia entro la fine di giugno.
L'espansione nel settore monitor rappresenta un ulteriore passo nella strategia del produttore, che può contare sull'esperienza maturata nello sviluppo di pannelli attraverso la divisione CSOT e nelle tecnologie di retroilluminazione Mini LED. La nuova gamma punta a coprire diverse fasce di mercato, dai prodotti premium fino alle soluzioni più accessibili dedicate agli appassionati di videogiochi.
TCL punta su OLED+, Mini LED e refresh rate fino a 480Hz
Il modello più avanzato della nuova linea è il TCL 32X3A OLED+, monitor da 32 pollici che introduce la tecnologia OLED+ all'interno del catalogo dell'azienda. Il pannello supporta una modalità dual refresh rate che permette di scegliere tra risoluzione UHD a 240Hz oppure Full HD a 480Hz, con un tempo di risposta dichiarato di appena 0,03 millisecondi. La tecnologia Matrix-Pure Pixel dovrebbe ridurre il fenomeno del color fringing, mentre l'audio è sviluppato insieme a Bang & Olufsen. Il design è quasi privo di cornici.
Per chi cerca una soluzione orientata principalmente al gaming, il TCL 27C2A utilizza la tecnologia QD-Mini LED con 1.196 zone di local dimming e una luminosità massima di 1.200 nit. Anche questo monitor offre una doppia modalità operativa, con refresh rate fino a 320Hz in Full HD oppure 160Hz in Ultra HD.
Accanto a questo modello trova posto il TCL 27P2A Pro, pensato per gli esport e caratterizzato da una frequenza di aggiornamento QHD a 320Hz. Il pannello Mini LED viene affiancato dalla tecnologia proprietaria TMOC, sviluppata per migliorare la fluidità delle immagini in movimento e ridurre il motion blur durante le sessioni di gioco più frenetiche.
La gamma comprende inoltre monitor ultrawide come il TCL 34C2A, dotato di schermo curvo 1500R, risoluzione 3440x1440 pixel e tecnologia QD-Mini LED con 1.188 zone di local dimming. Completano l'offerta diversi modelli da 25, 27 e 32 pollici che spaziano dalle soluzioni Mini LED tradizionali fino ai pannelli DLED ad alto refresh rate.
I nuovi monitor della gamma 2026 saranno disponibili in Italia a partire dalla fine di giugno attraverso i principali rivenditori di elettronica, le catene specializzate e i canali di vendita online. Di seguito il prospetto dei prezzi di listino di tutti i modelli.
Prezzi di listino dei monitor TCL 2026 e 2025
- TCL 32X3A OLED+ - 999,00 €
- TCL 27C2A QD-Mini LED - 399,00 €
- TCL 27P2A Pro Mini LED - 349,00 €
- TCL 32G64 QD-Mini LED - 399,00 €
- TCL 34C2A 4K QD-Mini LED - 599,00 €
- TCL 25P2A Pro - 329,00 €
- TCL 27P2A Mini LED - 269,00 €
- TCL 27P1AD DLED - 199,00 €
- TCL 25P1AD - 179,00 €
- TCL 25P1A - 249,00 €
- TCL 27G64 QD-Mini LED (gamma 2025) - 329,00 €
- TCL 25G64 QD-Mini LED (gamma 2025) - 219,00 €
- TCL 25G54 Mini LED (gamma 2025) - 179,00 €
- TCL 24G54 Mini LED (gamma 2025) - 129,00 €
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