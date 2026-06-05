Alienware presenta quattro nuovi monitor: c’è anche il primo OLED 5K da 39 pollici

Per il suo trentesimo anniversario, Alienware amplia la gamma display con quattro nuove soluzioni dedicate ai giocatori, tra vere e proprie novità, modelli aggiornati e prestazioni elevate a prezzi più accessibili.

Per festeggiare il trentesimo anniversario, Alienware ha presentato quattro nuovi monitor da gaming, tra cui una novità assoluta: il primo monitor OLED 5K da 39 pollici al mondo, dotato di tecnologia RGB stripe. Inoltre, alcuni prodotti sono stati aggiornati per garantire un'esperienza ancora più coinvolgente, mentre altri puntano su prestazioni premium a prezzi più accessibili. Ecco le principali novità targate Alienware.

Monitor Gaming OLED 5K Alienware 39 (AW3926QW) Partiamo dalla novità principale. Come vi abbiamo anticipato, si tratta del primo monitor OLED 5K da 39" in assoluto, con la tecnologia RGB stripe. Quest'ultima contribuisce ad aumentare la luminosità senza compromettere la precisione cromatica e la profondità dei neri. La luminosità di picco raggiunge i 1.300 nit, con colori accurati e brillanti che non tendono a sbiadire, garantendo testi sempre nitidi e privi di aloni o sfocature. Caratteristiche del monitor Si tratta inoltre di uno schermo curvo da 1500R con design dual-mode in base alle proprie esigenze: 5K a 165Hz per immergersi pienamente nei giochi open-world o 1080p a 330Hz per i titoli più competitivi. Inoltre, il prodotto integra una tecnologia di gestione dei pixel progettata per analizzare e stabilizzare i pattern di utilizzo, riducendo il rischio di burn-in, il tutto accompagnato da una garanzia di tre anni. Di seguito le specifiche tecniche: Pannello : RGB stripe tandem OLED 5K da 39 pollici (5120x2160), curvatura 1500R

: RGB stripe tandem OLED 5K da 39 pollici (5120x2160), curvatura 1500R Luminosità : fino a 1.300 nit di picco

: fino a 1.300 nit di picco Frequenza di aggiornamento : design dual-mode 165Hz (5K) / 330Hz (1080p)

: design dual-mode 165Hz (5K) / 330Hz (1080p) Tempo di risposta : 0,03 ms gray-to-gray

: 0,03 ms gray-to-gray HDR : VESA DisplayHDR True Black 500, Dolby Vision

: VESA DisplayHDR True Black 500, Dolby Vision Sync : NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium Pro, VESA AdaptiveSync

: NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium Pro, VESA AdaptiveSync Connettività : DisplayPort 2.1 (UHBR20), HDMI 2.1 FRL con eARC, USB-C 90W, KVM integrato

: DisplayPort 2.1 (UHBR20), HDMI 2.1 FRL con eARC, USB-C 90W, KVM integrato Garanzia: copertura burn-in di 3 anni Questo monitor sarà disponibile in Europa a partire da questo autunno, ma i prezzi saranno comunicati successivamente. Ovviamente vi aggiorneremo con ulteriori dettagli non appena ne sapremo di più.

Le novità del monitor Alienware 34 QD-OLED 280Hz (AW3426DW) Il monitor ultrawide del 2022 è stato migliorato per offrire un'esperienza ancora più convincente. Rispetto al predecessore, il testo è più nitido, mentre luminosità e durata sono state migliorate ulteriormente. Troviamo inoltre una riduzione del riflesso del 30% con neri più profondi in ambienti luminosi e una migliore usabilità complessiva. Il picco di luminosità è del 30% più elevato rispetto al modello precedente, con dettagli più visibili nelle scene luminose e un miglioramento del 20% nelle condizioni di visualizzazione quotidiane. Addio a Dell G: Dell punta tutto su Alienware per unificare il suo ecosistema gaming Per quanto concerne la frequenza di aggiornamento, si passa da 240Hz a 280Hz per un movimento più fluido anche nei giochi più competitivi. Anche in questo caso è presente una copertura burn-in di tre anni. Il monitor sarà disponibile a livello globale a luglio, ma anche in questo caso vi aggiorneremo con i prezzi definitivi.

Monitor Gaming Alienware 34 e 32 240Hz (AW3426DWM e AW3226DM) Si tratta di due monitor pensati per offrire prestazioni premium a prezzi accessibili. Il modello ultrawide da 34" è dotato di pannello VA WQHD da 3440 x 1440 con curvatura 1500R, mentre il monitor da 32" si basa su uno schermo QHD da 2560 x 1440 con tecnologia VA. Entrambi hanno una frequenza di aggiornamento a 240Hz con un tempo di risposta gray-to-gray di 1ms, con supporto AMD FreeSync Premium e VESA AdaptiveSync, insieme a Dolby Vision e VESA DisplayHDR 400. Il nuovo monitor Alienware Inoltre, entrambi includono hardware certificato TÜV per la riduzione della luce blu, cruciale per non affaticare gli occhi durante le sessioni lunghe. Nel complesso, sono prodotti poco ingombranti, dal design pulito e con ventilazione a 360 gradi. Entrambi saranno disponibili a luglio: il modello da 34" costerà 301,69 €, mentre il monitor da 32" sarà disponibile a 251,27 €. Come sempre, fateci sapere che ne pensate nei commenti qui sotto.