Il primo aggiornamento pre-Dark Arisen di Dragon's Dogma 2 è enorme

Capcom: "Gli aggiornamenti gratuiti arrivano su Dragon's Dogma 2! Il primo, disponibile ora, porta una serie di miglioramenti all'esperienza di gioco, tra cui l'aggiunta di una Pietra del teletrasporto eterna e più Cristalli di teletrasporto. Il prossimo arriverà ad agosto, portando miglioramenti a framerate e performance...".

In vista della pubblicazione dell'espansione Dark Arisen , fissata per il 9 ottobre, Capcom ha annunciato la pubblicazione della prima delle due maxi patch previste per Dragon's Dogma 2, che introduce una lunghissima lista di correzioni e migliorie all'esperienza di gioco, concentrandosi in particolar modo sul sistema di spostamento all'interno della mappa .

Viaggi liberi

La novità più rilevante di questa prima patch è il ritorno della "Pietra del teletrasporto eterna" (già presente nel primo capitolo), un oggetto che consente di viaggiare verso qualsiasi Cristallo di teletrasporto attivo per un numero illimitato di volte. A differenza delle normali pietre, monouso e dal costo elevato, la variante eterna viene ottenuta automaticamente nelle prime fasi della storia principale, parlando con il Capitano Brant durante la missione "Il trono del Sovrano". Gli utenti che hanno già superato questa fase troveranno l'oggetto direttamente nel proprio inventario.

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Per rendere gli spostamenti ancora più agevoli, il team di sviluppo ha posizionato nuovi Cristalli di teletrasporto fissi in aree chiave della mappa, nello specifico a Melve, alla Stazione di Posta e all'Accampamento dell'Isola Vulcanica. Inoltre, al completamento della missione "Disinfestazione mostri", i giocatori riceveranno un Cristallo portatile da posizionare a piacimento (anche in questo caso, la ricompensa è retroattiva per chi ha già completato l'incarico).

L'aggiornamento interviene anche sulle carovane: sono state introdotte nuove stazioni di sosta, le icone dei carri sono ora visibili sulla minimappa, gli orari di partenza sono stati prolungati ed è stato ridotto il tempo d'attesa per potersi appisolare e saltare il viaggio. Per chi preferisce l'esplorazione a piedi, è stato ridotto il consumo di resistenza durante lo scatto al di fuori dei combattimenti. A completare questa prima patch si aggiungono l'introduzione della telecamera libera per la Modalità Foto e la disponibilità di slot di salvataggio aggiuntivi.

Dragon's Dogma 2 è attualmente disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC. È stata inoltre confermata una versione per Nintendo Switch 2, il cui lancio coinciderà con l'uscita dell'espansione Dark Arisen il 9 ottobre.