Spiders chiude i battenti, arriva la conferma ufficiale del team

Purtroppo è ufficiale: Spiders chiude i battenti, come conferma il comunicato appena pubblicato dallo studio. L'azienda è in fase di liquidazione, le sue attività si fermano e i contenuti in sospeso verranno gestiti da Nacon.

"Ci scusiamo per il silenzio dell'ultimo mese: è passato un po' di tempo", si legge nel messaggio del team di sviluppo. "Andiamo subito al sodo, così da non lasciarvi con dei dubbi: dopo un lungo periodo senza risposte chiare, abbiamo ricevuto la conferma che Spiders è in liquidazione."

"Cosa significa? Significa che l'azienda, nel suo complesso, non esiste più. Cesseremo immediatamente le nostre attività. Il DLC previsto (per Greedfall 2: The Dying World, NdR) verrà pubblicato tramite Nacon e poi... beh, finisce qui."

"Ci dispiace che si sia arrivati a questo e vogliamo ringraziarvi uno ad uno per il supporto dimostrato nel corso degli anni. Se avete domande o riscontrate problemi con i vostri giochi, vi invitiamo a contattare direttamente Nacon, poiché non saremo più in grado di rispondere."