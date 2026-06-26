Il monitor Samsung Odyssey G4 FHD da 25" e 240Hz costa pochissimo su Amazon

Se cerchi un buon monitor ma non hai esigenze particolarmente specifiche, il Samsung Odyssey G4 da 25" è attualmente su Amazon a soli 99,90 € rispetto al prezzo mediano di 157,67 €, permettendoti di risparmiare fino al 37%. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del monitor

Si tratta di uno schermo piatto da 25 pollici Full HD con risoluzione 1920x1080, pannello IPS e frequenza di aggiornamento a 240Hz. Il tempo di risposta è di 1 ms, mentre il prodotto supporta sia Freesync Premium che G-Sync. Nel complesso, si tratta di un prodotto piuttosto valido per chi non ha esigenze particolarmente specifiche. In alternativa, ricordiamo che attualmente è possibile trovare in sconto anche le versioni Odyssey G5 e G6, che trovate nei box sottostanti: Le offerte sono valide dal 23 al 26 giugno 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, pertanto ti suggeriamo di aprire la pagina del prodotto per assicurarti che siano effettivamente gli stessi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.