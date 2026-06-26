ASUS ROG Strix Scope II 96 con switch meccanici è al minimo storico su Amazon

Se hai bisogno di una nuova tastiera che sappia soddisfare le tue esigenze, la ASUS ROG Strix Scope II 96 è attualmente su Amazon a 132,99 € rispetto al prezzo consigliato di 189,90 €, permettendoti di risparmiare fino al 30%. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Una tastiera completa

Prima di tutto, si tratta di una tastiera con layout efficiente al 96% con tastierino numerico. Gli switch meccanici ROG NX Snow sono pre-lubrificati, con design in schiuma siliconica e pad di smorzamento per un'esperienza di digitazione confortevole. Include, inoltre, tasti di scelta rapida per la Game Bar di Xbox e le funzioni di registrazione, oltre a un pulsante multifunzione con rotellina. Lato connettività potrai usufruire del Bluetooth, 2,4 Ghz con tecnologia wireless ROG SpeedNova o USB cablata. Nel complesso, si tratta di un buon prodotto, pensato anche per chi ha bisogno di sostituire gli interruttori.

ASUS ROG Strix Scope II 96

Le offerte sono valide dal 23 al 26 giugno 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, pertanto ti suggeriamo di aprire la pagina del prodotto per assicurarti che siano effettivamente gli stessi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.