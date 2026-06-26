Il televisore Samsung Neo QLED 4K da 65" è su Amazon al minimo storico

Se hai bisogno di un buon televisore per goderti film e giochi, il Samsung Neo QLED 4K da 65" è su Amazon a 999 € rispetto al prezzo mediano di 1.599 €, permettendoti di risparmiare fino al 38%. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Immagini nitide e realistiche

Questo televisore utilizza il processore NQ4 AI Gen3 con risoluzione 4K AI Upscaling Pro per sfumature di colore vivide e realistiche, insieme a funzioni IA come Click to Search per ottenere informazioni su ciò che vedi. Quantum Matrix Plus offre una resa cromatica precisa anche in scene scure, mentre AI Motion Enhancer Pro rende nitido il movimento di oggetti e testi. Per quanto concerne il gameplay, potrai vivere sessioni fluide e senza interruzioni con Motion Xcelerator 165 Hz e tecnologia Glare Free per riflessi ridotti. A contribuire è l'audio surround 3D OTS+.

Smart TV Samsung

Le offerte sono valide dal 23 al 26 giugno 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, pertanto ti suggeriamo di aprire la pagina del prodotto per assicurarti che siano effettivamente gli stessi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.