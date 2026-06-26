GTA 6, nuovi dettagli da Amazon e un negozio brasiliano su mappa, gameplay, grafica e supporto a PS5 Pro

La divisione brasiliana di Amazon ha pubblicato la propria pagina dedicata a GTA 6 con alcune informazioni aggiuntive sul nuovo capitolo della serie di Rockstar Games. Ulteriori dettagli sono poi comparsi sul sito del rivenditore online Kaboom!, anche se in questo caso la fonte appare decisamente meno affidabile e va trattata con estrema cautela.

Sul fronte tecnico si parla di " grafica di nuova generazione ", con "illuminazione avanzata, meteo dinamico, animazioni più naturali e un livello di dettaglio superiore negli ambienti". I social saranno parte integrante dell'esperienza e permetteranno di "guardare video virali, seguire influencer e scoprire gli eventi del mondo" tramite gli smartphone dei protagonisti.

Partendo dalle informazioni più credibili, Amazon afferma che GTA 6 avrà "l a mappa più grande della serie ", che includerà "Vice City, spiagge, paludi, piccole città e diverse regioni dello stato di Leonida". Oltre alle dimensioni, viene descritto un "mondo open world vibrante", popolato da " PNG con routine personalizzate , eventi casuali, attività interattive e un maggiore senso di immersione".

Ulteriori informazioni, ma da prendere assolutamente con le pinze

Kaboom!, un rivenditore brasiliano, ha pubblicato a sua volta una pagina dedicata a GTA 6 che riprende le stesse informazioni di Amazon, ma le espande con una serie di dettagli aggiuntivi che suonano quantomeno sospetti, se non apertamente romanzati. La mappa non è più soltanto la più grande della serie, ma diventa "la più massiccia, densa e folle mai creata da Rockstar", con sobborghi "iper‑realistici" e un livello di immersione definito "brutale"

Anche il rapporto tra Jason e Lucia viene descritto in modo molto più elaborato: non si parla più solo della possibilità di alternare i due protagonisti, ma di un vero duo criminale con "rapine ultra‑coordinate" e "abilità uniche capaci di influenzare l'intero ecosistema criminale", elementi mai menzionati da Rockstar. Il negozio insiste inoltre su un "mondo governato da un'IA avanzata", capace di generare eventi organici in tempo reale e di trasformare i social in‑game in un hub da cui "scoprire missioni segrete".

La parte tecnica viene ulteriormente spinta con riferimenti a Ray Tracing avanzato, Global Illumination con riflessi perfetti e condizioni meteo che influenzano fisica e gameplay, fino ad arrivare a una versione PS5 Pro caratterizzata da "un framerate più stabile e risoluzione più definita sulla console più potente sul mercato".

In sostanza, il dubbio è che queste informazioni siano state gonfiate artificialmente, forse persino generate tramite strumenti automatici per rendere la pagina più accattivante o migliorare l'indicizzazione. Proprio per questo non vanno considerate attendibili né prese come anticipazioni reali sul gioco.