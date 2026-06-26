0

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, disponibile il DLC di Rudy e l'update Royal Monsters

Monster Hunter Stories 3 si espande con il DLC a pagamento Additional Side Story: Rudy e con l'aggiornamento gratuito Royal Monsters, che introduce nuove sfide, varianti potenziate e contenuti narrativi inediti.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   26/06/2026
Uno scatto dal DLC di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
Articoli News Video Immagini

Durante il Capcom Spotlight andato i onda questa notte, Capcom ha annunciato la pubblicazione del DLC "Storia secondaria aggiuntiva: Rudy" di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, assieme all'aggiornamento gratuito Royal Monsters.

L'espansione è disponibile al prezzo di 9,99 euro per tutte le piattaforme e incluso senza costi aggiuntivi con la Deluxe e la Premium edition del gioco.

Una vecchia conoscenza per i fan della serie Stories

Lo storico produttore del franchise Ryozo Tsujimoto ha presentato il contenuto, spiegando che questa nuova storia approfondisce le origini del Felyne reale Rudy e dei suoi antenati. Nel corso dell'avventura, Rudy si ritroverà coinvolto in una situazione inaspettata che lo porterà faccia a faccia con Navirou, il leggendario Felyne che in passato ha salvato il mondo nel primo Monster Hunter Stories, nonché suo lontano antenato.

Onimusha: Way of the Sword presenta il boss Dohatsu-ten con un trailer e conferma la data di uscita Onimusha: Way of the Sword presenta il boss Dohatsu-ten con un trailer e conferma la data di uscita

Accanto al DLC, l'aggiornamento gratuito Royal Monsters introduce una nuova sfida per i giocatori che hanno completato la storia principale, tra cui una versione più impegnativa della Battaglia Finale, ora affrontabile in modalità Hard. Superarla sblocca i "Royal Monster", varianti potenziate di quasi tutte le creature del gioco, comprese le forme invasive e i Calamitous Elder Dragon, pensate per i giocatori in cerca di un livello di difficoltà superiore.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, disponibile il DLC di Rudy e l'update Royal Monsters