Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, disponibile il DLC di Rudy e l'update Royal Monsters

L'espansione è disponibile al prezzo di 9,99 euro per tutte le piattaforme e incluso senza costi aggiuntivi con la Deluxe e la Premium edition del gioco.

Una vecchia conoscenza per i fan della serie Stories

Lo storico produttore del franchise Ryozo Tsujimoto ha presentato il contenuto, spiegando che questa nuova storia approfondisce le origini del Felyne reale Rudy e dei suoi antenati. Nel corso dell'avventura, Rudy si ritroverà coinvolto in una situazione inaspettata che lo porterà faccia a faccia con Navirou, il leggendario Felyne che in passato ha salvato il mondo nel primo Monster Hunter Stories, nonché suo lontano antenato.

Accanto al DLC, l'aggiornamento gratuito Royal Monsters introduce una nuova sfida per i giocatori che hanno completato la storia principale, tra cui una versione più impegnativa della Battaglia Finale, ora affrontabile in modalità Hard. Superarla sblocca i "Royal Monster", varianti potenziate di quasi tutte le creature del gioco, comprese le forme invasive e i Calamitous Elder Dragon, pensate per i giocatori in cerca di un livello di difficoltà superiore.