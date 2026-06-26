Dragon's Dogma 2: Dark Arisen si mostra in un trailer panoramico

Come già confermato in precedenza, l'espansione ci porterà nella terra settentrionale di Norgan , una regione gelida e misteriosa che farà da sfondo a un "nuovo racconto di distruzione", accompagnato da nuove abilità, nuove sfide e contenuti inediti.

Dragon's Dogma 2: Dark Arisen è tornato protagonista al Capcom Spotlight, dove il director Kento Kinoshita ha presentato nuovi dettagli sull'espansione, confermando al tempo stesso la data di uscita del 9 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Lo stesso giorno inoltre sia il gioco base che l'espansione debutteranno su Nintendo Switch 2, con I preordini apriranno a breve.

Le nuove sfide per l'Arisen

Kinoshita ha spiegato che l'espansione nasce dall'enorme quantità di feedback ricevuti dopo il lancio del gioco base e dalla forte richiesta della community per un contenuto aggiuntivo di ampio respiro. Dark Arisen punta così a offrire un'esperienza più ricca per i veterani, ma allo stesso tempo fresca e coinvolgente per i nuovi arrivati. Il gameplay manterrà la struttura dell'originale, arricchendosi però di nuove meccaniche e di un sistema di progressione legato alle reliquie, oggetti ottenibili durante l'esplorazione e i combattimenti. Una volta valutate, queste reliquie potranno essere forgiate in armi e armature potenti, alcune delle quali dotate di effetti speciali e abilità esclusive.

L'espansione introdurrà anche un editor dei personaggi ampliato, con nuove pettinature, tatuaggi e opzioni estetiche, mentre la regione di Norgan offrirà sfide più impegnative, tra cui dodici prove uniche ambientate nei dungeon principali, pensate per mettere alla prova anche i giocatori più esperti.

Al centro della storia troviamo il Drago Caduto, figura enigmatica raffigurata nell'artwork principale dell'espansione: nel suo torace, dove dovrebbe trovarsi il cuore, si apre una cavità vuota, eppure la creatura continua a vivere. Accanto a lui emerge Eir, una donna misteriosa che gli dà la caccia. Le domande sulla natura del drago e sulle motivazioni di Eir saranno il fulcro narrativo dell'avventura.

Kinoshita ha inoltre ricordato gli aggiornamenti gratuiti in arrivo per Dragon's Dogma 2. Il primo, già disponibile, ha introdotto la Pietra del Viaggiatore, che consente viaggi rapidi illimitati. Il secondo update, previsto per fine agosto, aggiungerà la possibilità di utilizzare slot di salvataggio multipli e aumenterà da quattro a sei il numero di abilità equipaggiabili per arma, rispondendo a richieste molto sentite dalla community.

Capcom ha infine annunciato che Dark Arisen sarà giocabile per la prima volta alla Gamescom 2026, offrendo ai fan un assaggio diretto dell'espansione.