Le cuffie HyperX Cloud Alpha sono su Amazon al minimo storico per le offerte Prime

Se sei alla ricerca di nuove cuffie, le HyperX Cloud Alpha sono su Amazon a 45,58 € rispetto al prezzo consigliato di 99,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 54%. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarle tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Caratteristiche delle cuffie

Queste cuffie possono essere utilizzate tramite jack audio da 3,5 mm con il cavo da 1,3 m. Il sistema di driver bidirezionale divide le frequenza basse da quelle medie e alte per ridurre la distorsione. L'archetto è in alluminio ricoperto di memory foam, mentre i cuscinetti auricolari sono rivestiti in morbida similpelle premium per affrontare lunghe sessioni nel massimo comfort. Le cuffie pesano 336 g compreso il microfono e sono compatibili con PC, console e diversi dispositivi mobili.

Cuffie HyperX Cloud Alpha

Le offerte sono valide dal 23 al 26 giugno 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, pertanto ti suggeriamo di aprire la pagina del prodotto per assicurarti che siano effettivamente gli stessi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.