Resident Evil Requiem mostra Leon con un anello: con chi è sposato? Fan in fermento

Potete vedere le prove nelle immagini riportate qui sotto, sebbene queste possano risultare degli spoiler, dunque valutate bene. Nonostante l'anello sia una fascia piuttosto larga, un po' inusuale ma probabilmente in linea con le caratteristiche del personaggio, la posizione sembra proprio indicare che si tratti di una fede, dunque pare che Leon si sia sposato, ma al momento non sono emerse informazioni sulla dolce metà.

Nonostante Grace abbia catalizzato in un primo momento l'attenzione generale, con la conferma della presenza di Leon S. Kennedy sembra che quest'ultimo abbia infine attirato la maggior parte delle discussioni online, soprattutto per un caso particolare: nel gioco lo vediamo con un anello al dito , cosa che fa pensare che sia sposato, ma con chi?

Team Ada o Team Claire?

I fan ovviamente stanno già elaborando le proprie teorie, che si concentrano soprattutto su due possibili interessi romantici per il personaggio: Ada Wong e Claire Redfield, che effettivamente possono rappresentare entrambe delle buone candidate.

L'anello al dito di Leon

In breve, si sono create le fazioni con "team Ada" e "team Claire", come spesso accade in questi casi, entrambe con degli argomenti decisamente validi per portare avanti la propria teoria.

Claire è la conoscenza di più lunga data, e per molti fan rappresenterebbe la scelta più indicata, in quanto ha un carattere che sembra maggiormente compatibile con Leon, condividendone anche il senso di giustizia.

D'altra parte, la complicità con Ada è ancora più evidente, e la tensione romantica è anche esplosa con il famoso bacio tra i due, dunque potrebbe essere una scelta ancora più naturale, sebbene il loro rapporto sia più conflittuale e inoltre l'immagine da moglie non sembra adattarsi precisamente al modello rappresentato finora dalla letale agente speciale.

Lo stesso Nick Apostolides, attore che interpreta Leon nel motion capture e dà la voce alla versione in inglese, è stato interrogato sulla questione: Apostolides sembra aver in un certo senso confermato che Leon sia sposato, riferendo che si merita un po' di riposo e che lui stesso vorrebbe "vederlo rilassarsi, magari aprire una gelateria".

Tuttavia non sa dire chi sia la fortunata (abbiamo visto come l'accento sul lato sexy del personaggio sia stato attentamente studiato grazie anche alle donne del team Capcom), se si tratti di Ada o Claire. D'altra parte, su internet è emersa anche un'altra fazione, ben sintetizzata dal commento da un utente su Reddit: "Non lo diranno apertamente, ma nel DLC interpreteremo Chris e vedremo un anello identico al suo dito", cosa che potrebbe indicare un'inaspettata ma sicuramente inarrestabile coppia.