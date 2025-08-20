Bubsy 4D è stato annunciato con un primo trailer: il Bobcat torna con un nuovo capitolo su PC e console

Il publisher Atari e il team Fabraz hanno intenzione di insistere con il ritorno di uno dei più controversi personaggi videoludici degli anni 90, annunciando in queste ore Bubsy 4D, un vero e proprio nuovo capitolo della serie per PC e console, presentato con un primo trailer.

Si tratta di un nuovo gioco che prosegue dopo il ritorno visto con Bubsy 3D e Bubsy: The Woolies Strike Back, proponendo un'avventura inedita nel classico formato del platform tridimensionale con vari eventi da portare a termine all'interno di una bizzarra ambientazione fantascientifica.

"Bubsy ha sempre avuto una reputazione, in parte positiva, in parte famigerata", ha dichiarato Ethan Stearns, vicepresidente di Atari. £Ma nonostante tutto, è rimasto memorabile e abbiamo ritenuto che il personaggio meritasse un gioco davvero eccezionale".