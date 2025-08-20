Bubsy 4D è stato annunciato con un primo trailer: il Bobcat torna con un nuovo capitolo su PC e console

Il publisher Atari e il team Fabraz hanno intenzione di insistere con il ritorno di uno dei più controversi personaggi videoludici degli anni 90, annunciando in queste ore Bubsy 4D, un vero e proprio nuovo capitolo della serie per PC e console, presentato con un primo trailer.
Si tratta di un nuovo gioco che prosegue dopo il ritorno visto con Bubsy 3D e Bubsy: The Woolies Strike Back, proponendo un'avventura inedita nel classico formato del platform tridimensionale con vari eventi da portare a termine all'interno di una bizzarra ambientazione fantascientifica.
"Bubsy ha sempre avuto una reputazione, in parte positiva, in parte famigerata", ha dichiarato Ethan Stearns, vicepresidente di Atari. £Ma nonostante tutto, è rimasto memorabile e abbiamo ritenuto che il personaggio meritasse un gioco davvero eccezionale".
Una folle avventura spaziale
Sviluppato da Fabraz, Bubsy 4D viene presentato come una nuova versione del gioco, che rispetta il passato e allo stesso tempo introduce qualcosa di completamente nuovo, di fatto con un'avventura inedita che proietta la lince rossa nello spazio.
Nuove sfide attendono Bubsy su pianeti alieni, fra corse, salti e combattimenti folli contro pecore robotiche e creature varie, dopo che i Woolies - storici nemici del protagonista - hanno rubato tutte le pecore vere presenti sulla Terra.
Ci troviamo allora ad esplorare pianeti e portare a termine varie missioni, ognuna che si conclude con il combattimento contro un BaaBot diverso, con sfide che si presentano alquanto folli.
Bubsy 4D porta con sé anche una serie di nuovi movimenti per il protagonista, oltre alla possibilità di personalizzarlo sbloccando nuovi upgrade e altri elementi cosmetici o legati alle meccaniche di gioco.
Non c'è ancora una data di uscita, ma il titolo è previsto arrivare su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Switch 2.