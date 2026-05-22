Il Controller Scuf Envision Pro utilizzabile su PC è in promozione su Amazon: lo acquisti (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione che fa calare il prezzo del Controller Scuf Envision Pro: l'offerta prevede uno sconto attivo del 25% per un costo totale e finale d'acquisto di 119,99€ (6€ in più rispetto al minimo storico). Puoi acquistarlo cliccando su questo link, oppure accedi alla pagina dedicata direttamente tramite il box qui sotto: La struttura del controller integra diverse funzionalità che permettono di ridurre i tempi di reazione e migliorare il controllo durante le sessioni di gioco. Sul retro sono presenti quattro palette riconfigurabili, che consentono di eseguire azioni rapide senza dover togliere i pollici dagli analogici. Questa configurazione aiuta a mantenere il controllo costante del movimento.
Ulteriori dettagli sul controller
Il controller include anche due pulsanti laterali SAX, progettati per adattarsi alla posizione naturale delle dita e fornire ulteriori opzioni di input senza compromettere l'ergonomia. Un altro elemento distintivo è rappresentato dai pulsanti meccanici OMRON, che offrono una risposta immediata e un feedback simile al clic di un mouse, migliorando la precisione nelle azioni rapide.
Per quanto riguarda la connettività, il dispositivo utilizza la tecnologia wireless SlipStream di Corsair, che garantisce una trasmissione del segnale estremamente veloce e stabile, riducendo la latenza. Nel complesso, il controller Scuf Envision Pro combina ergonomia, personalizzazione e reattività.
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