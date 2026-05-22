Philips presenta un innovativo monitor con schermo doppio su entrambi i lati: i pannelli possono mostrare lo stesso contenuto e non solo

Philips ha annunciato un nuovo monitor pensato principalmente per l'ambiente professionale, caratterizzato da una soluzione molto particolare: la presenza di due schermi integrati, uno per lato. Si tratta di una proposta insolita nel mercato dei display, progettata per semplificare il lavoro in contesti dove più persone devono osservare contemporaneamente le informazioni mostrate sul monitor.
Il dispositivo utilizza due pannelli LCD da 23,8 pollici posizionati schiena contro schiena. Entrambi supportano una risoluzione Full HD di 1920 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. La configurazione permette di visualizzare lo stesso contenuto su entrambi i lati oppure di utilizzare i display in maniera indipendente.
Utilizzi e funzioni del nuovo monitor Philips
Secondo quanto riportato, il monitor è stato pensato soprattutto per attività come reception, concessionarie, studi medici e uffici aperti al pubblico. In questi casi gli operatori sono spesso costretti a ruotare lo schermo verso clienti o pazienti per mostrare documenti, configurazioni o informazioni.
Con questa nuova soluzione, entrambe le persone possono osservare i contenuti contemporaneamente senza dover spostare continuamente il monitor.
Il prodotto potrebbe risultare utile anche in ambienti di coworking o in postazioni condivise, dove due utenti potrebbero utilizzare contemporaneamente i due pannelli per attività differenti.
Connettività, supporto e lancio del nuovo monitor Philips
Per quanto riguarda la connettività, il monitor dispone di due porte USB-C con supporto all'alimentazione e di due ingressi HDMI. Tutte le connessioni sono collocate lateralmente sulla base girevole del dispositivo, una scelta che dovrebbe semplificare il collegamento dei cavi.
Il supporto integrato consente una rotazione di 180 gradi, permettendo di controllare rapidamente cosa viene visualizzato sull'altro lato. Tuttavia, il monitor non può essere montato su un braccio articolato, caratteristica che potrebbe limitare alcune configurazioni professionali.
Il lancio del prodotto è previsto inizialmente in alcune aree europee a partire dal prossimo mese. Al momento il monitor compare già sui siti ufficiali Philips del Regno Unito e dell'Irlanda.
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