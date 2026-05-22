Philips presenta un innovativo monitor con schermo doppio su entrambi i lati: i pannelli possono mostrare lo stesso contenuto e non solo

Il dispositivo utilizza due pannelli LCD da 23,8 pollici posizionati schiena contro schiena. Entrambi supportano una risoluzione Full HD di 1920 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz . La configurazione permette di visualizzare lo stesso contenuto su entrambi i lati oppure di utilizzare i display in maniera indipendente.

Philips ha annunciato un nuovo monitor pensato principalmente per l'ambiente professionale, caratterizzato da una soluzione molto particolare: la presenza di due schermi integrati, uno per lato . Si tratta di una proposta insolita nel mercato dei display, progettata per semplificare il lavoro in contesti dove più persone devono osservare contemporaneamente le informazioni mostrate sul monitor.

Utilizzi e funzioni del nuovo monitor Philips

Secondo quanto riportato, il monitor è stato pensato soprattutto per attività come reception, concessionarie, studi medici e uffici aperti al pubblico. In questi casi gli operatori sono spesso costretti a ruotare lo schermo verso clienti o pazienti per mostrare documenti, configurazioni o informazioni.

Con questa nuova soluzione, entrambe le persone possono osservare i contenuti contemporaneamente senza dover spostare continuamente il monitor.

Il prodotto potrebbe risultare utile anche in ambienti di coworking o in postazioni condivise, dove due utenti potrebbero utilizzare contemporaneamente i due pannelli per attività differenti.