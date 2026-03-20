Resident Evil Requiem spinge il mercato USA di febbraio, Nintendo Switch 2 traina l'hardware

Complessivamente, la spesa totale ha raggiunto i 4,6 miliardi di dollari, registrando una lieve crescita rispetto allo stesso mese del 2025. Come detto, a trainare il mercato è stato soprattutto il debutto di Resident Evil: Requiem, che si è imposto immediatamente come il gioco più venduto del 2026 e primo in classifica a febbraio su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC. Il lancio è stato particolarmente forte: le vendite della prima settimana hanno superato di oltre il 60% quelle di Resident Evil Village , con un aumento di oltre il 40% nelle unità vendute.

L'analista di Circana Mat Piscatella ha pubblicato il report del mercato videoludico USA di febbraio 2025 , in cui è stata registrata una crescita, trainata dalle vendite di Resident Evil Requiem e all'aumento degli abbonamenti.

Altri dati

Nonostante questo successo, la spesa per i contenuti videoludici (circa 4 miliardi) è rimasta sostanzialmente invariata su base annua. A compensare il calo di altri segmenti è stata la crescita significativa degli abbonamenti (non mobile), aumentati del 27%. Insomma, stanno diventando sempre più importanti per il mondo dei videogiochi, probabilmente perché vengono percepiti come convenienti, visti anche gli aumenti di prezzo dei giochi tripla A.

Sul fronte hardware, invece, si registra una crescita di ben +22% rispetto all'anno precedente, per un totale di 326 milioni di dollari di spesa. In questo caso a trainare il segmento è stato Nintendo Switch 2, che ha compensato il calo delle vendite di PlayStation 5, della prima Nintendo Switch e delle console Xbox Series X e S. Nonostante ciò, PlayStation 5 resta la console più venduta sia per unità sia per fatturato mensile, con l'ultima console di Nintendo stabile al secondo posto. Dopo nove mesi sul mercato, Switch 2 mostra inoltre un tasso di adozione davvero elevato, con una base installata superiore del 45% rispetto a quella di Nintendo Switch in un periodo comparabile.

Guardando ai singoli giochi, oltre a Resident Evil: Requiem si segnalano diversi nuovi ingressi in classifica: Dragon Quest VII Reimagined ha debuttato al settimo posto (14° nell'anno), mentre titoli come Mario Tennis Fever, God of War: Sons of Sparta, My Hero Academia: All's Justice e Resident Evil Generation Pack sono entrati nella top 20 mensile.

Interessanti anche alcuni "balzi" in classifica: Diablo II: Resurrected passa dal 195° al 13° posto grazie al lancio su Steam dell'Infernal Edition, mentre DOOM: The Dark Ages ha raggiunto la top 10 PC, spinto dalle promozioni per l'anniversario dello studio di sviluppo.

Nel settore mobile, secondo i dati di Sensor Tower, dominano titoli come MONOPOLY GO!, Last War: Survival e Royal Match. Spicca il ritorno nella top 10 di Pokémon GO, che registra una crescita del 61% mese su mese, probabilmente grazie all'evento "Road to Kalos", che gli ha permesso di superare concorrenti come Free Fire.

Infine, il segmento accessori mostra un leggero calo (-2%, per 215 milioni di dollari), con il PlayStation Portal Remote Player in versione Midnight Black come prodotto più venduto sia nel corso del mese sia da inizio anno.