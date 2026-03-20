Il monitor da gaming Acer è in offerta su Amazon: acquistalo in promozione al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del monitor da gaming Acer: lo sconto attivo sulla piattaforma è del 24% e il costo finale d'acquisto è di 129,90€, suo minimo storico. Puoi acquistare il monitor direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata al prodotto cliccando sul banner qui sotto: Grazie alla risoluzione WQHD (2560 x 1440), offre immagini nitide e dettagliate, permettendo di apprezzare al meglio film, giochi e contenuti multimediali con colori più precisi e realistici. La frequenza di aggiornamento da 120 Hz garantisce una visualizzazione fluida, riducendo lo sfarfallio e migliorando l'esperienza complessiva.
Ulteriori dettagli sul monitor
Il pannello IPS (In-Plane Switching) assicura una buona qualità dell'immagine da qualsiasi angolazione, con colori vividi e uniformi. Anche durante scene movimentate, il tempo di risposta di 1 ms (VRB) mantiene le immagini chiare e prive di sfocature, offrendo un vantaggio importante nei titoli competitivi.
Il design ZeroFrame Pro riduce al minimo le cornici, migliorando l'immersione visiva e rendendo il monitor perfetto anche per configurazioni multi-schermo. Inoltre, la tecnologia Acer VisionCare protegge la vista grazie a soluzioni pensate per ridurre la luce blu e lo sfarfallio. Questo monitor Acer combina prestazioni, qualità e comfort, risultando una scelta equilibrata per gaming e intrattenimento quotidiano