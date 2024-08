Digimon si mostra con uno speciale trailer per i 25 anni della serie animata

IGN ha pubblicato uno speciale trailer per i 25 anni della serie animata dei Digimon: realizzato da Toei Animation, il video ripercorre la lunga storia dell'anime e dei suoi iconici personaggi, che dal 1999 a oggi hanno fatto parecchia strada.

Un percorso cominciato appunto venticinque anni fa con Digimon Adventure e Digimon Adventure 02, progetti nati in origine dal celebre virtual pet Tamagotchi e trasformatisi rapidamente in un intero mondo di avventure che non ha mancato di conquistare un ampissimo pubblico.

Nel corso degli anni le serie animate dedicate ai Digimon si sono moltiplicate, raggiungendo in totale oltre cinquecento episodi che includono il reboot di Digimon Adventure del 2020 e l'inedito Digimon Ghost Game, trasmesso in Giappone dal 2021 al 2023.