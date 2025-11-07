Dragon Ball: Sparking! ZERO su Switch 1 ha una modalità potenziata per Switch 2, ma non tutti i dati si trasferiscono

È bene precisare da subito che non si tratta del classico upgrade gratuito o a pagamento visto per molti altri giochi, ma di una soluzione intermedia (la stessa Bandai Namco la descrive come una versione differente da quella nativa per Switch 2) che rende il tutto un po' più confusionario e con alcuni limiti da tenere a mente.

Dragon Ball: Sparking! Zero sarà disponibile dal 14 novembre su Nintendo Switch 1 e Switch 2, con versioni native ottimizzate per ciascuna console. Bandai Namco ha però annunciato una terza possibilità: una modalità potenziata che consente di giocare la versione Switch 1 su Switch 2 con miglioramenti grafici .

I dettagli della versione potenziata per Switch 1

I dettagli sono stati condivisi sul sito ufficiale e accompagnati da un video esplicativo, che trovate qui sotto. In sintesi, avviando la versione Switch 1 del gioco su Switch 2, si potrà scaricare un aggiornamento gratuito che attiva la modalità enhanced, nella quale "i personaggi e gli sfondi appariranno con maggiore nitidezza e dettagli più ricchi".

Non sono stati forniti ulteriori dettagli tecnici, ma non viene menzionato chiaramente il supporto all'HDR, invece confermato per l'edizione nativa per Switch 2. Bandai Namco ha pubblicato anche tre immagini comparative tra la versione base per Switch 1, quella potenziata su Switch 2 e quella nativa per la nuova console: francamente si fa fatica a distinguere le differenze tra le ultime due.

Versione Nintendo Switch 1, senza aggiornamento

Versione Nintendo Switch 1 su Switch 2 con aggiornamento

Versione nativa per Nintendo Switch 2

Bandai Namco ha chiarito che il passaggio a Switch 2 consente di trasferire solo alcuni dati di salvataggio. In particolare, verranno mantenuti i progressi nella modalità storia, i personaggi sbloccati, gli oggetti e altri contenuti ottenuti. Invece, non saranno trasferiti i replay delle battaglie, le impostazioni delle Custom Battle e le statistiche delle partite online, un limite significativo per chi punta al multiplayer competitivo.

Infine, chi utilizza la versione potenziata su Switch 2 potrà partecipare a match online solo con altri utenti che usano la stessa modalità o la versione nativa per Switch 2. Non sarà possibile giocare online con chi utilizza la versione base su Switch 1.