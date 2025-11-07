3

Steam ha successo perché "non è un servizio di merda", dice il capo editore di Baldur's Gate 3

Si sta discutendo in questi giorni del fatto che Steam è o non è un monopolio (non lo è), ma il capo editore di Baldur's Gate 3 è intervenuto per spiegare la situazione in parole semplici.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   07/11/2025
Il logo di Steam

Steam è innegabilmente la piattaforma più importante per il mercato digitale videoludico moderno. Non è un monopolio, perché esistono altri concorrenti, ma è chiaro che i giocatori preferiscono di gran lunga la piattaforma di Valve a quella di altri editori, come Epic Games o Amazon.

Sulla questione si è espresso Michael Douse, capo editore di Larian Studios, il team di Baldur's Gate 3.

Le parole di Douse su Steam

Tramite i social media, Douse - che online usa il nickname "Very AFK", ha scritto con grande semplicità: "Sembra quasi che non stia fornendo un servizio di merda condizionato dagli indicatori chiave di prestazione definiti dagli investitori".

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

In altre parole, Steam ha un successo enorme perché il servizio che offre è effettivamente di qualità. Forse, Douse intende anche che in confronto le altre piattaforme sono pessime, ma non vogliamo mettergli parole in bocca. Quel che è certo è che Steam non è un monopolio, ma è certamente la piattaforma numero uno al momento e pare difficile pensare che possa peggiorare all'improvviso e spingere gli utenti verso altri lidi digitali.

Baldur's Gate 3 potrebbe ricevere una funzionalità molto attesa dagli utenti Xbox, PC e ROG Ally Baldur's Gate 3 potrebbe ricevere una funzionalità molto attesa dagli utenti Xbox, PC e ROG Ally

Nei commenti viene anche affermato da un utente che la vera preoccupazione è cosa succederà a Steam dopo l'addio di Gabe Newell, presidente di Valve Corporation, e Douse ammette che "un mondo post-Gabe è terrificante".

Il discorso è nato dal fatto che per un sondaggio il 72% degli sviluppatori crede che Steam sia un monopolio.

#Valve #Steam
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Steam ha successo perché "non è un servizio di merda", dice il capo editore di Baldur's Gate 3