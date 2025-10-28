Baldur's Gate 3 potrebbe ricevere una funzionalità molto attesa dagli utenti Xbox, PC e ROG Ally

Ci sono alcuni indizi che portano a pensare che Baldur's Gate 3 sia in procinto di ottenere una funzionalità molto utile e attesa dagli utenti Xbox, PC e ROG Ally, ovvero il Play Anywhere, il programma Microsoft che consente di condividere acquisti e progressi tra diversi dispositivi.
L'idea che il grande RPG di Larian Studios possa entrare nel programma Play Anywhere deriva da alcuni elementi emersi di recente online, a partire dai materiali promozionali di ROG Xbox Ally in cui il gioco compariva come eseguibile all'interno di tale contesto per arrivare a un ulteriore aggiornamento recente, forse più consistente.
Come visibile nello screenshot riportato qui sotto, pubblicato su Reddit, alcuni utenti hanno notato che, alcuni giorni fa, Baldur's Gate 3 compariva tra i giochi di un banner promozionale legato a Xbox Play Anywhere.
Condivisione di acquisto e salvataggi
L'immagine, visibile qui sotto, è stata successivamente corretta, dunque non è chiaro se si sia trattato di un errore o meno, ma conoscendo il Microsoft Store e la sua lunga storia di auto-leak è facile credere che sia semplicemente trapelata prima del tempo.
Considerando che, proprio per oggi, è previsto un nuovo evento Xbox Partner Showcase con forte insistenza su Play Anywhere, è possibile che tra gli annunci possa esserci anche l'approdo di Baldur's Gate 3 all'interno del programma.
In effetti, Microsoft sta spingendo molto, di recente, sull'iniziativa Play Anywhere, che consente di condividere libreria e salvataggi di giochi tra Xbox console, PC e ultimamente ROG Xbox Ally, essendo basato su Windows, dunque è possibile che altri grossi giochi possano entrare in tale programma.