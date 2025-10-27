Un nuovo Xbox Partner Preview sarebbe in programma per novembre, con forte accento su Xbox Play Anywhere

Oltre all'ID@Xbox Showcase previsto per martedì 28 ottobre, Microsoft avrebbe in programma anche un nuovo Xbox Partner Preview a novembre, almeno secondo quanto riportato da Jez Corden in un articolo pubblicato su Windows Central.

Stando alle fonti del giornalista, come da tradizione l'evento sarà incentrato sui giochi di terze parti in arrivo su Xbox Series X|S. Un dettaglio interessante è che la maggior parte dei titoli presentati, se non tutti, dovrebbe supportare il programma Xbox Play Anywhere, che consente agli utenti di acquistare un gioco una sola volta e giocarlo sia su console Xbox che su PC Windows, mantenendo progressi, salvataggi e obiettivi sincronizzati tra le piattaforme.