Un nuovo Xbox Partner Preview sarebbe in programma per novembre, con forte accento su Xbox Play Anywhere

Oltre all'ID@Xbox Showcase previsto per martedì 28 ottobre, Microsoft avrebbe in programma anche un nuovo Xbox Partner Preview a novembre, almeno secondo quanto riportato da Jez Corden in un articolo pubblicato su Windows Central.
Stando alle fonti del giornalista, come da tradizione l'evento sarà incentrato sui giochi di terze parti in arrivo su Xbox Series X|S. Un dettaglio interessante è che la maggior parte dei titoli presentati, se non tutti, dovrebbe supportare il programma Xbox Play Anywhere, che consente agli utenti di acquistare un gioco una sola volta e giocarlo sia su console Xbox che su PC Windows, mantenendo progressi, salvataggi e obiettivi sincronizzati tra le piattaforme.
Microsoft prepara il terreno per la prossima Xbox?
Nel report, Corden sottolinea di aver sentito che anche durante l'ID@Xbox Showcase verrà dato spazio a giochi che supportano il programma Play Anywhere, il che potrebbe suggerire la volontà di Microsoft di spingere ulteriormente sull'ecosistema condiviso tra Xbox e PC, forse in vista del vociferato nuovo hardware casalingo di Xbox in grado di far girare i titoli PC. Il giornalista ha aggiunto di aver sentito di sviluppatori entusiasti di questa nuova direzione, incoraggiati anche dalle vendite di ROG Xbox Ally, che pare siano superiori alle aspettative.
Infine, si parla anche della possibile partecipazione di Xbox ai The Game Awards 2025 in programma per l'11 dicembre, per quanto Corden precisa di non sapere di concreto cosa verrà mostrato. A ogni modo, a suo avviso, Microsoft avrebbe l'imbarazzo della scelta dato che sarebbero oltre 40 giochi in sviluppo al momento presso i team Xbox.
Come sempre, è bene prendere queste indiscrezioni con cautela, in attesa di eventuali annunci ufficiali da parte di Microsoft nelle prossime settimane.