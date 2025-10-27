L’iPhone 18 Pro potrebbe adottare un obiettivo ad apertura variabile in stile reflex

I prossimi iPhone 18 Pro dovrebbero montare un obiettivo con apertura variabile in stile fotocamera reflex. Queste informazioni sono state riportate da un leaker cinese che avrebbe ottenuto le indiscrezioni dalla catena di fornitura di Apple. Ovviamente restiamo in attesa di conferme o smentite ufficiali, ma vediamo meglio ulteriori dettagli al riguardo.

Come sarà il comparto fotografico di iPhone 18 Pro?

Stando alle informazioni riportate su Digital Chat Station (Weibo), la fotocamera posteriore principale da 48 megapixel offrirà un obiettivo ad apertura variabile. Di cosa si tratta, esattamente? In parole semplici, nella maggior parte degli smartphone l'apertura è fissa, mentre in questo caso l'obiettivo può fisicamente cambiare la dimensione del diaframma (in pratica ciò che accade con le fotocamere reflex). Ricordiamo infatti che le fotocamere principali dei precedenti modelli (15 Pro, 16 Pro e 17 Pro) hanno un'apertura fissa di ƒ/1.78. Il nuovo obiettivo dovrebbe offrire scatti ottimi in qualsiasi condizione di luce, ma è anche possibile avere un effetto bokeh (sfocato) più naturale e convincente.

Il nuovo obiettivo dovrebbe offrire scatti più convincenti

Una novità simile permetterebbe agli utenti di sfruttare il comparto grafico in maniera ancora più fruibile e dinamica, potendo avere maggiore controllo anche sulla profondità di campo. In ogni caso, ipotesi su un obiettivo ad apertura variabile circolavano già lo scorso anno e sono state in un certo senso riprese e rafforzate pochissimi giorni fa, secondo quanto riportato da ETNews. Insomma, semplici indiscrezioni che però sembrano concretizzarsi sempre di più. Non ci resta quindi che attendere conferme al riguardo.