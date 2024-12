iPhone 18 Pro potrebbe avere la fotocamera con un’apertura variabile come le DSLR

Con questa funzione, gli utenti avranno un controllo maggiore sulla profondità di campo , ovvero sulla nitidezza del soggetto in primo piano rispetto allo sfondo. Attualmente, Apple utilizza la modalità Ritratto per simulare l'effetto bokeh , che sfuma lo sfondo artificialmente. Tuttavia, un'apertura variabile combinata con un sensore di dimensioni maggiori potrebbe consentire un effetto bokeh più naturale, rendendo la qualità delle foto su iPhone ancora più vicina a quella delle fotocamere professionali.

Un salto rispetto alle aspettative precedenti

Kuo ha aggiunto che la tecnologia per l'apertura variabile sarà fornita dal produttore olandese BE Semiconductor. Questo sviluppo richiederà l'integrazione di un sistema di lame meccaniche che regoleranno la quantità di luce, un componente complesso e tecnologicamente avanzato. Questa funzionalità era inizialmente prevista per almeno un modello di iPhone 17, ma secondo Kuo, il suo debutto avverrà invece con la linea iPhone 18 Pro. Questo aggiornamento suggerisce che Apple stia adottando un approccio più ambizioso per garantire un'esperienza fotografica superiore sui suoi modelli futuri.

La funzione Visual Intelligence dell'iPhone.

Se confermata, l'introduzione dell'apertura variabile rappresenterebbe un importante passo avanti per la fotografia su iPhone, portandola ancora più vicino alle capacità delle fotocamere professionali. Tuttavia, rimangono dubbi sull'effettivo beneficio di questa funzione su un dispositivo compatto come l'iPhone.