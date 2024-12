Apple potrebbe essere al lavoro su un campanello smart con Face ID

Ci eravamo lasciati giusto qualche settimana fa con alcune indiscrezioni che suggerivano l'adozione di un Face ID integrato all'interno della porzione superiore del display per la nuova generazione di iPhone 17 , prevista in arrivo entro la fine dell'anno prossimo. La tecnologia Face ID potrebbe non essere però esclusiva di iPhone e iPad , dal momento che Apple starebbe realizzato un campanello smart dotato di questa funzionalità per il riconoscimento facciale: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Apple: tutti i dettagli del campanello smart

Secondo quanto riportato dal giornalista Mark Gurman di Bloomerg all'interno della sua newsletter Power On, la compagnia di Cupertino starebbe realizzando un campanello per aprire facilmente le porte d'ingresso. Il dispositivo in questione permetterebbe dunque il facile riconoscimento facciale delle persone, per accedere con rapidità e immediatezza al proprio ambiente domestico, similmente a quanto accade con lo sblocco degli iPhone e degli iPad.

Campanello Apple (design puramente indicativo)

Nessun problema per la privacy in questo caso, dal momento che il dispositivo supporterà probabilmente il sistema Secure Enclave, che assicura il massimo della sicurezza per i propri dati personali, processando le informazioni del sensore Face ID in maniera completamente dipendente e autonoma dal resto del sistema. Secondo quanto riportato dallo stesso giornalista di Bloomberg, il campanello smart di Apple presenterà il chip proprietario Proxima, per combinare le connettività Wi-Fi e Bluetooth, previsto anche per i nuovi modelli di HomePod Mini e Apple TV, in arrivo l'anno prossimo.