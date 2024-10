Il roguelike Ravenswatch è in forte sconto su Instant Gaming

Ravenswatch, sviluppato da Passtech Games, è acquistabile in sconto a 14.58€, rispetto al prezzo originale di 25€. Considerando l'IVA italiana al 22%, il prezzo finale è di circa 17.79€. Per chi cerca un'esperienza più completa, è disponibile anche la Supporter Edition a 19.31€ (IVA inclusa circa 23.56€). Scopri di più e acquista il gioco direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. In Ravenswatch, i giocatori possono esplorare tre mappe ispirate a fiabe e miti, in un'ambientazione dark-fantasy con elementi roguelike e un alto livello di rigiocabilità. Il gioco offre il massimo divertimento in modalità cooperativa, fino a quattro giocatori, permettendo di unire i talenti e abilità degli eroi per creare sinergie uniche.