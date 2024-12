Wukong Sun: Black Legend arriva su Nintendo Switch e i fan si fanno due risate

Parliamo di un gioco per Nintendo Switch che costa otto dollari e che chiaramente cerca di ingannare qualche giocatore provveduto, pur tecnicamente non facendo nulla di chiaramente illegale. L'opera infatti usa una immagine di presentazione molto simile a quella del gioco di Game Science per PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Che gioco è Wukong Sun: Black Legend

Wukong Sun: Black Legend è però un gioco d'azione e piattaforme a scorrimento orizzontale, chiaramente a basso budget. Non è in alcun modo legato al gioco d'azione in terza persona Black Myth: Wukong. La descrizione però non è molto fedele agli effettivi contenuti, visto che parla di "un mondo caotico denso di potenti mostri", così come di "abilità caricate e skill di combattimenti folli" e "una componente grafica accattivante con una trama indimenticabile". Abbiamo il sospetto che nulla di tutto questo possa essere considerato vero da chiunque.

La copertina di Wukong Sun: Black Legend

Sia chiaro, la figura di Wukong non è stata creata da Black Myth, visto che è basata su Il Viaggio in Occidente, e altri giochi prima hanno proposto la propria versione del personaggio, ma a questo giro non pare proprio che si stia parlando di un gioco onesto ispirato alla mitologia cinese.

Su ResetEra, i fan hanno commentato il gioco, affermando ad esempio che "non ci prova nemmeno" a nascondere cosa sta cercando di fare. In generale, i fan stanno scherzando sulla cosa, sottolineando come questo sia un port che altri consideravano impossibile o che i The Game Awards dovrebbero attendere il primo gennaio per dare spazio a GOTY come questo.

Una sezione di Wukong Sun: Black Legend

Parlando del vero Black Myth: Wukong, ricordiamo che ha ricevuto il grosso update di dicembre, che aggiunge nuove modalità e altre novità.