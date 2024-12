SSD MSI SPATIUM M480 Pro PCIe 4.0 NVMe M.2 2TB in offerta su Amazon Italia

Prestazioni superiori per il tuo PC

Grazie all'interfaccia PCIe 4.0 NVMe, l'MSI SPATIUM M480 Pro offre velocità di lettura fino a 5000 MB/s e velocità di scrittura fino a 4200 MB/s, garantendo tempi di caricamento ultrarapidi e un'esperienza fluida anche per le applicazioni più impegnative.

Lo SPATIUM M480 Pro PCIe 4.0 NVMe M.2 2TB

Con 2TB di capacità, avrai tutto lo spazio necessario per archiviare giochi, applicazioni e file senza preoccupazioni di spazio. Progettato con il formato M.2, questo SSD è ideale per una vasta gamma di dispositivi, dai desktop ai laptop, offrendo una soluzione compatta ma potente per l'archiviazione interna.