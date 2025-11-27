Il direttore editoriale di Baldur's Gate 3 non crede che i giochi ad alto budget facciano per forza "schifo"

Douse ha commentato una recente esternazione di Dan Houser , ex sceneggiatore della serie GTA, secondo cui l'industria videoludica "si concentra eccessivamente sul fare soldi", posizione avallata dal co-creatore di Duke Nukem 3D, George Broussard. Secondo Douse il problema è nella pipeline di lavorazione di un prodotto, non tanto nel budget in sé, visto anche che il pubblico è più facile che mai da raggiungere.

Michael Douse, il direttore editoriale di Baldur's Gate 3 , non pensa che i giochi ad alto budget facciano tutti necessariamente "schifo" . Ritiene però che "il modello delle società pubbliche è rotto", quantomeno dove applicato all'industria dell'intrattenimento.

Non si corrono rischi

"Benvenuti nel 2006", ha scritto Broussard in un tweet, allegando la citazione di Houser. "Quando i giochi (nell'era Xbox 360) hanno iniziato a costare 30 milioni di dollari per essere realizzati, contro i 3-5 milioni dell'era 2000, e poi sono saltati a 100-250 milioni, è stata la fine per l'originalità e la propensione al rischio. I publisher non possono permettersi di rischiare con così tanti soldi in ballo."

Da qui, secondo Broussard, è derivato il concentrarsi delle uscite su poche proprietà intellettuali, con pochissimi giochi veramente nuovi che arrivano dai grossi editori. "Nessuno può più permettersi di correre questi rischi."

"Ma non è una novità", ha aggiunto. "È così da 20 anni. Oggi è sicuramente PEGGIO, con i mega-costi da blockbuster dei giochi AAAA. Quindi tutto crollerà quando la gente rifiuterà di continuare a comprare sequel, o il settore dovrà adattarsi in qualche modo. L'AAA ha provato i giochi-servizio/GaaS e perlopiù ha fallito ed è svanito."

"Non penso che sia necessariamente vero che grande budget = schifo", ha risposto Douse. "Serve semplicemente che tutte le persone coinvolte abbiano lo stesso obiettivo, cosa che 9 volte su 10 non accade. Trovare un pubblico (anche necessariamente ampio) è più facile che mai, ma le persone nella tradizionale 'pipeline di prodotto' sono il problema."

"Non capiscono questa realtà o la vedono come un rischio per il loro modello di business, oppure non riescono a farla accettare agli investitori", ha aggiunto Douse. "Il modello delle società pubbliche nell'industria dell'intrattenimento è rotto, proprio in un momento in cui potrebbe essere più facile che mai collegare pubblico e creatori. Metà della questione è un'ottusa autodifesa, e l'altra metà è una genuina mancanza di visione e leadership (o stupidità istituzionale)."