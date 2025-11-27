2

Arknights: Endfield sta per lanciare un playtest con 50-60 ore di contenuti

Il 12 dicembre sarà lanciato il playtest dello strategico Arknights: Endfield che prevede la bellezza di 50-60 ore di contenuti.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   27/11/2025
Uno dei personaggi di Arknights: Endfield
Arknights: Endfield
Arknights: Endfield
Il 12 dicembre partirà un nuovo playtest di Arknights: Endfield, gioco di ruolo 3D open world con combattimenti strategici e automazione delle basi, che offrirà la bellezza di 50-60 ore di gioco. Il playtest inizierà su PC e dispositivi mobile il 28 novembre, e proseguirà su PlayStation 5 il 12 dicembre 2025, coprendo così tutte le piattaform per le quali il gioco è in sviluppo.

Come detto, il test includerà circa 50-60 ore di gameplay. Sarà una versione non definitiva e ancora in fase di sviluppo, in vista dell'uscita del titolo prevista per l'inizio del 2026. Purtroppo, tutti i progressi verranno cancellati una volta che i server chiuderanno. Attualmente non si conosce la data precisa in cui il test avrà termine.

Rispetto alle precedenti beta, lo sviluppatore Mountain Contour ha riscritto completamente la storia da zero. Ha anche aggiunto nuove cutscene e ha aggiunto un'intera nuova regione da esplorare.

Annunciate due beta per Arknights: Endfield, una mirata esclusivamente a PS5 Annunciate due beta per Arknights: Endfield, una mirata esclusivamente a PS5

Arknights: Endfield è sostanzialmente un incrocio tra Genshin Impact e Satisfactory. Una parte fondamentale consiste nel costruire complessi automatizzati in grado di processare materiali che possono poi essere utilizzati per far salire di livello i personaggi. È un gioco che si propone di base come molto articolato, tanto da essere pensato per sessioni di gioco lunghe.

Attualmente non è più possibile iscriversi alla beta, su nessuna piattaforma.

