Arknights: Endfield sarà localizzato in italiano, la nuova beta inizia la prossima settimana

La conferma arriva dalla pagina dell'Epic Games Store del titolo, che per l'appunto conferma i testi nella nostra lingua, oltre che in altre tredici lingue. Un'ulteriore conferma arriva anche dal sito ufficiale , che in questi giorni è stato aggiornato e ora è completamente tradotto in italiano. Si tratta sicuramente di una bella novità per i giocatori nostrani, considerando che molti altri free-to-play asiatici includono soltanto l'inglese.

L'action GDR free-to-play Arknights: Endfield sarà localizzato anche in italiano , almeno per quanto riguarda sottotitoli, testi e menu di gioco .

Anche alcuni dialoghi saranno doppiati in italiano?

Il doppiaggio è stato confermato in giapponese, inglese, coreano e cinese semplificato, ma non si esclude la presenza di alcune linee di dialogo in italiano, come già accaduto nell'Arknights originale, dove alcuni paesi si ispirano a nazioni reali. Ad esempio, nel titolo del 2019 la Siracusan Confederation include personaggi con dialoghi doppiati nella nostra lingua, tra cui Vigil (Alessandro Pili), Penance (Annalisa Longo) e Lappland (Elisa Contestabile).

Arknights: Endfield è attualmente in sviluppo per PC, iOS, Android e PS5, con uscita prevista nei primi mesi del 2026. Si tratta di uno spin-off ambientato sul pianeta Talos-II che, a differenza dell'originale tower defense, propone un action GDR con combattimenti in tempo reale, esplorazione di ampie aree e un sistema di costruzione di basi e fabbriche che lo distingue da titoli simili come Genshin Impact e Wuthering Waves. La prossima settimana, il 28 novembre, prenderà il via la seconda closed beta su PC, iOS e Android, seguita da una fase di test esclusiva per PS5, le cui date restano da definire.