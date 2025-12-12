Arknights: Endfield ha una data di uscita su PC, PS5, iOS e Android, superati i 30 milioni di pre-registrazioni

Gryphline e gli sviluppatori di Mountain Contour hanno annunciato la data di uscita di Arknights: Endfield. L'action GDR free‑to‑play sarà disponibile su PS5, PC, iOS e Android a partire dal 22 gennaio 2026.

L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer sulle note di Give Me Something, un brano originale composto ed eseguito dagli OneRepublic appositamente per il gioco. In concomitanza, gli sviluppatori hanno confermato che sono già stati raggiunti e superati i 30 milioni di pre‑registrazioni in tutto il mondo. Se siete interessati, potete iscrivervi tramite il sito ufficiale in italiano, a questo indirizzo.