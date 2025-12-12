Arknights: Endfield ha una data di uscita su PC, PS5, iOS e Android, superati i 30 milioni di pre-registrazioni

Gryphline e gli sviluppatori di Mountain Contour hanno annunciato la data di uscita di Arknights: Endfield. L'action GDR free‑to‑play sarà disponibile su PS5, PC, iOS e Android a partire dal 22 gennaio 2026.
L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer sulle note di Give Me Something, un brano originale composto ed eseguito dagli OneRepublic appositamente per il gioco. In concomitanza, gli sviluppatori hanno confermato che sono già stati raggiunti e superati i 30 milioni di pre‑registrazioni in tutto il mondo. Se siete interessati, potete iscrivervi tramite il sito ufficiale in italiano, a questo indirizzo.
Cos'è Arknights: Endfield?
Per chi non lo conoscesse, Arknights: Endfield è un action GDR spin‑off del celebre Arknights. Come confermato nelle scorse settimane, il titolo sarà localizzato sin dal lancio con testi in italiano.
Il gioco porta i giocatori sul pianeta Talos‑II, un mondo ostile segnato da pericoli ambientali e creature aggressive. Nei panni dell'Endministrator della Endfield Industries, il giocatore deve guidare una squadra di specialisti per difendere e sviluppare le colonie umane.
A differenza del gameplay tower defense dell'originale Arknights, Endfield si propone come un action GDR in tempo reale, con combattimenti dinamici e spettacolari che valorizzano abilità uniche dei personaggi e strategie di squadra. L'esplorazione è centrale: Talos‑II offre ambientazioni vaste e variegate, con missioni che spingono a muoversi tra territori ostili e insediamenti da difendere. Un'altra caratteristica distintiva è il sistema di costruzione di basi e fabbriche, che consente di sviluppare infrastrutture, gestire risorse e ampliare la presenza della Endfield Industries sul pianeta.