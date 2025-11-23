2

Kirby Air Riders e Tomb Raider dominano la classifica eShop di Switch 2, Leggende Pokémon Z-A scende dal podio

La classifica dell'eShop di Nintendo Switch 2 di questa settimana vede ancora una volta al primo posto Kirby Air Riders. Scendono di parecchie posizioni Inazuma Eleven: Victory Road e Dragon Ball: Sparking! Zero.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   23/11/2025
Kirby in Kirby Air Riders
Kirby Air Ride
Kirby Air Ride
News Immagini

È arrivata la nuova classifica dell'eShop di Nintendo Switch 2, che questa settimana registra sia conferme che novità interessanti. Kirby Air Riders consolida la sua posizione al vertice, dopo aver già conquistato il primo posto sette giorni fa grazie ai numerosi preordini delle copie digitali.

A sorpresa, al secondo posto troviamo Tomb Raider: Definitive Edition, la remaster del celebre titolo del 2013 approdata pochi giorni fa sulle console Nintendo come un fulmine a ciel sereno. Nonostante una conversione forse un po' pigra su Switch 2, evidentemente il prezzo basso e lo sconto proposto al lancio ha spinto molti giocatori a tornare nei panni di Lara Croft. Sul gradino più basso del podio si piazza invece Hyrule Warriors: Age of Imprisonment.

Rallentano drasticamente le vendite di Inazuma Eleven e Dragon Ball: Sparking! Zero

Scendendo di una posizione, al quarto posto troviamo Leggende Pokémon: Z-A, che per la prima volta dal lancio si ritrova fuori dal podio. Al contrario, su Switch 1 a un mese dall'uscita continua a dominare la classifica. Male invece Inazuma Eleven: Victory Road, che scivola dalla quarta posizione della scorsa settimana fino alla tredicesima. Stesso destino per Dragon Ball: Sparking! Zero, in calo dal sesto al diciassettesimo posto.

Kirby Air Riders, la recensione di una corsa tra salti e spadate! Kirby Air Riders, la recensione di una corsa tra salti e spadate!
  1. Kirby Air Riders
  2. Tomb Raider: Definitive Edition
  3. Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
  4. Leggende Pokémon: Z-A
  5. Donkey Kong Bananza
  6. Madden NFL 26
  7. Hades 2
  8. EA Sports FC 26
  9. Mario Kart World
  10. SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide - Ghostly Digital Edition
  11. Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV
  12. SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
  13. Inazuma Eleven: Victory Road
  14. The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition
  15. Split Fiction
  16. Hogwarts Legacy Deluxe Edition
  17. Dragon Ball: Sparking! Zero
  18. Yakuza 0 Director's Cut
  19. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition
  20. Cyberpunk 2077

Qui sotto trovate la classifica dedicati ai giochi che vengono venduti solo in formato digitale.

  1. Tomb Raider: Definitive Edition
  2. Hades 2
  3. Inazuma Eleven: Victory Road
  4. Hollow Knight: Silksong - Nintendo Switch 2 Edition
  5. Plants vs. Zombies Replanted
  6. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess
  7. Ball x Pit - Nintendo Switch 2 Edition
  8. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles - Nintendo Switch 2 Edition
  9. PowerWash Simulator 2
  10. Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time - Nintendo Switch 2 Edition
  11. Squirrel with a Gun
  12. No Man's Sky - Nintendo Switch 2 Edition
  13. Overcooked 2 - Nintendo Switch 2 Edition
  14. Hello Kitty Island Adventure - Nintendo Switch 2 Edition
  15. Deltarune
  16. Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven - Nintendo Switch 2 Edition
  17. Trails in the Sky 1st Chapter - Nintendo Switch 2 Edition
  18. Dave the Diver - Nintendo Switch 2 Edition
  19. Yooka-Replayee
  20. High on Life - Nintendo Switch 2 Edition
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Kirby Air Riders e Tomb Raider dominano la classifica eShop di Switch 2, Leggende Pokémon Z-A scende dal podio