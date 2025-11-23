Kirby Air Riders e Tomb Raider dominano la classifica eShop di Switch 2, Leggende Pokémon Z-A scende dal podio

È arrivata la nuova classifica dell'eShop di Nintendo Switch 2, che questa settimana registra sia conferme che novità interessanti. Kirby Air Riders consolida la sua posizione al vertice, dopo aver già conquistato il primo posto sette giorni fa grazie ai numerosi preordini delle copie digitali.
A sorpresa, al secondo posto troviamo Tomb Raider: Definitive Edition, la remaster del celebre titolo del 2013 approdata pochi giorni fa sulle console Nintendo come un fulmine a ciel sereno. Nonostante una conversione forse un po' pigra su Switch 2, evidentemente il prezzo basso e lo sconto proposto al lancio ha spinto molti giocatori a tornare nei panni di Lara Croft. Sul gradino più basso del podio si piazza invece Hyrule Warriors: Age of Imprisonment.
Rallentano drasticamente le vendite di Inazuma Eleven e Dragon Ball: Sparking! Zero
Scendendo di una posizione, al quarto posto troviamo Leggende Pokémon: Z-A, che per la prima volta dal lancio si ritrova fuori dal podio. Al contrario, su Switch 1 a un mese dall'uscita continua a dominare la classifica. Male invece Inazuma Eleven: Victory Road, che scivola dalla quarta posizione della scorsa settimana fino alla tredicesima. Stesso destino per Dragon Ball: Sparking! Zero, in calo dal sesto al diciassettesimo posto.
- Kirby Air Riders
- Tomb Raider: Definitive Edition
- Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
- Leggende Pokémon: Z-A
- Donkey Kong Bananza
- Madden NFL 26
- Hades 2
- EA Sports FC 26
- Mario Kart World
- SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide - Ghostly Digital Edition
- Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV
- SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
- Inazuma Eleven: Victory Road
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition
- Split Fiction
- Hogwarts Legacy Deluxe Edition
- Dragon Ball: Sparking! Zero
- Yakuza 0 Director's Cut
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition
- Cyberpunk 2077
Qui sotto trovate la classifica dedicati ai giochi che vengono venduti solo in formato digitale.
- Tomb Raider: Definitive Edition
- Hades 2
- Inazuma Eleven: Victory Road
- Hollow Knight: Silksong - Nintendo Switch 2 Edition
- Plants vs. Zombies Replanted
- Kunitsu-Gami: Path of the Goddess
- Ball x Pit - Nintendo Switch 2 Edition
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles - Nintendo Switch 2 Edition
- PowerWash Simulator 2
- Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time - Nintendo Switch 2 Edition
- Squirrel with a Gun
- No Man's Sky - Nintendo Switch 2 Edition
- Overcooked 2 - Nintendo Switch 2 Edition
- Hello Kitty Island Adventure - Nintendo Switch 2 Edition
- Deltarune
- Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven - Nintendo Switch 2 Edition
- Trails in the Sky 1st Chapter - Nintendo Switch 2 Edition
- Dave the Diver - Nintendo Switch 2 Edition
- Yooka-Replayee
- High on Life - Nintendo Switch 2 Edition