Baldur's Gate 3 per Nintendo Switch 2 potrebbe essere in sviluppo, per un noto leaker

C'è la possibilità che Baldur's Gate 3 possa arrivare anche su Nintendo Switch 2, secondo quanto riferito dal noto leaker Nate the Hate, sebbene non ci siano al momento informazioni più precise o possibili tempistiche per il lancio.

Tutto quello che abbiamo è una risposta del personaggio in questione a chi chiedeva, attraverso X, della possibilità di vedere il grande RPG di Larian Studios sulla console Nintendo, che a quanto pare è positiva, a indicare possibili novità in questo senso.

"Ho sentito qualcosa su Baldur's Gate 3 su Nintendo Switch 2, ma ho bisogno di maggiori conferme prima di poter condividere informazioni più dettagliate", ha riferito Nate the Hate.