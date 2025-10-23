Baldur's Gate 3 per Nintendo Switch 2 potrebbe essere in sviluppo, per un noto leaker

C'è la possibilità che Baldur's Gate 3 possa arrivare anche su Nintendo Switch 2, secondo quanto riferito dal noto leaker Nate the Hate, sebbene non ci siano al momento informazioni più precise o possibili tempistiche per il lancio.
Tutto quello che abbiamo è una risposta del personaggio in questione a chi chiedeva, attraverso X, della possibilità di vedere il grande RPG di Larian Studios sulla console Nintendo, che a quanto pare è positiva, a indicare possibili novità in questo senso.
"Ho sentito qualcosa su Baldur's Gate 3 su Nintendo Switch 2, ma ho bisogno di maggiori conferme prima di poter condividere informazioni più dettagliate", ha riferito Nate the Hate.
Una possibilità concreta
In effetti, la possibilità che Baldur's Gate 3 possa arrivare su Nintendo Switch 2 non è così remota, considerando anche altre conversioni tecnicamente impegnative a cui abbiamo assistito sulla nuova console, sebbene possa ovviamente incontrare dei compromessi.
È probabile, peraltro, che il grosso lavoro di ottimizzazione effettuato da Larian anche per far arrivare Baldur's Gate 3 su Xbox Series S e poi anche su Steam Deck possa facilitare l'uscita su Nintendo Switch 2, per quanto riguarda soprattutto il fatto di "scalare" caratteristiche e prestazioni.
A questo punto rimaniamo in attesa di eventuali conferme da parte di Larian Studios, che di recente ha pubblicato anche una versione nativa di Baldur's Gate 3 appositamente per Steam Deck, che potrebbe risultare ulteriormente "utile" alla causa.
Nel frattempo, Larian Studios ha già iniziato a parlare del suo prossimo gioco dopo Baldur's Gate 3.