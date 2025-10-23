0

Octopath Traveler II: un gioco di ruolo dallo stile unico è in offerta su Amazon al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, viene messo in promozione Octopath Traveler II che viene venduto al suo prezzo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   23/10/2025
Oggi, su Amazon, è presente e disponibile una promo molto interessante su uno dei giochi di ruolo più identitari degli ultimi anni targato Square Enix: si tratta di Octopath Traveler 2 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 24% per un prezzo finale di 19,99€, suo minimo storico!Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Octopath Traveler II ti invita a vivere una straordinaria avventura in un mondo ricco di storie, scelte e libertà. All'inizio del viaggio, puoi selezionare uno degli otto protagonisti, ognuno con la propria origine, personalità, obiettivo e talenti unici. Le loro vite si intrecciano in modi inaspettati, offrendo una narrazione profonda e variegata.

L'esperienza visiva raggiunge nuove vette grazie alla splendida grafica HD-2D, una fusione tra pixel art classica e scenari tridimensionali moderni, che dona al gioco un fascino unico e nostalgico. L'avventura si svolge a Solistia, un continente diviso dal mare, dove culture e civiltà convivono tra est e ovest in un'epoca di progresso e innovazioni.

Durante l'esplorazione, il mondo cambia dinamicamente dal giorno alla notte, modificando l'atmosfera, gli incontri e le possibilità d'interazione. Le battaglie strategiche, basate sul sistema a turni della serie, offrono profondità e ritmo, incoraggiando la pianificazione e l'uso intelligente delle abilità. Per ulteriori dettagli dai un'occhiata alla nostra recensione del titolo.

