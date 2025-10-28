Motorola sogna ancora il telefono da polso: spunta un nuovo brevetto per un device arrotolabile

Il documento non conferma l'arrivo imminente di un prodotto commerciale, ma offre una chiara finestra sulle ambizioni di Motorola nel campo dei dispositivi pieghevoli e indossabili . Dalle illustrazioni contenute nel brevetto, emerge un concetto di smartphone con display arrotolabile che può essere esteso o compresso.

Motorola torna a far parlare di sé con un'idea che unisce mobilità e connettività come mai prima d'ora: un telefono indossabile che si trasforma in smartwatch . Un recente brevetto depositato presso lo United States Patent and Trademark Office (USPTO) rivela infatti i piani dell'azienda per un dispositivo ibrido, flessibile e rollabile, capace di cambiare forma a seconda delle esigenze dell'utente.

Lo smartphone da polso di Motorola che diventa uno smartwatch

Quando completamente "chiuso", lo smartphone assume la forma di un orologio intelligente da polso; quando invece viene srotolato, diventa un mini smartphone, con un display più grande e funzionalità complete.

Questo progetto rappresenta una nuova evoluzione rispetto al prototipo mostrato due anni fa, quando Motorola aveva presentato un telefono pieghevole capace di avvolgersi attorno al polso come un bracciale. A quanto pare, l'azienda non ha mai abbandonato l'idea di superare il confine tra smartphone e wearable, cercando di creare un dispositivo unico che racchiuda il meglio di entrambi i mondi.