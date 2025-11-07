Il trailer della Stagione 3 di League of Legends è stato creato dallo studio di Arcane

Riot Games ha presentato la Stagione 3 di League of Legends con uno splendido trailer cinematografico realizzato in collaborazione con lo studio francese Fortiche Production, già noto per aver firmato alcune fra le più apprezzate produzioni dell'universo di LOL.
Parliamo infatti del team che ha realizzato la serie animata Arcane, e che in questo video ribadisce il proprio straordinario talento, raccontando di come Xin Zhao venga chiamato a compiere una difficile scelta al termine di uno scontro apparentemente impossibile da vincere.
Intitolato "La Fine del Crepuscolo", il nuovo trailer cinematografico non è certamente il primo contributo del genere creato da Fortiche, che sta portando avanti una narrazione di grande impatto per il celebre MOBA di Riot Games.
In tal senso non c'è dubbio che il peculiare stile dello studio francese, che miscela con gusto elementi bidimensionali e tridimensionali, rappresenti ormai una componente fondamentale dell'identità visiva del gioco.
Un fenomeno che non si esaurisce
Un'esperienza che dopo dieci anni contava ancora otto milioni di giocatori giornalieri, League of Legends continua a macinare consensi dall'ormai lontano 2009 ed è ormai un punto di riferimento inattaccabile per il genere MOBA a livello internazionale.
Il talento di Fortiche Production che contribuito a consolidare la popolarità del brand appunto grazie alla serie animata Arcane, che è stata unanimamente apprezzata e ha portato a casa numerosi riconoscimenti di grande prestigio durante le sue due stagioni.
Nel corso del tempo l'universo di League of Legends si è però concesso anche ad altre forme d'arte, come fumetti e brani musicali.