Dragon Ball: Sparking! Zero vi fa lanciare palle energetiche anche su Nintendo Switch 1 e 2

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato il lancio di Dragon Ball: Sparking! Zero su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Si tratta del ritorno della storica serie di picchiaduro sviluppata da Spike Chunsoft, già autrice dell'originale Budokai Tenkaichi, uno dei videogiochi più amati tra quelli tratti dalla serie di Akira Toriyama. Il titolo arriva sulle console Nintendo in versione Standard, Deluxe e Ultimate Edition.