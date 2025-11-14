Dragon Ball: Sparking! Zero vi fa lanciare palle energetiche anche su Nintendo Switch 1 e 2

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato il lancio di Dragon Ball: Sparking! Zero su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Si tratta del ritorno della storica serie di picchiaduro sviluppata da Spike Chunsoft, già autrice dell'originale Budokai Tenkaichi, uno dei videogiochi più amati tra quelli tratti dalla serie di Akira Toriyama. Il titolo arriva sulle console Nintendo in versione Standard, Deluxe e Ultimate Edition.
Dettagli
Con oltre 180 personaggi tratti da Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT e dai film della saga, il gioco propone il roster più ampio mai visto nella serie e riproduce fedelmente le battaglie più iconiche dell'anime.
Tra le novità spiccano combattimenti rapidissimi, ambienti completamente distruttibili, ampie opzioni di personalizzazione, modalità storia basate sui classici "episodi battaglia" e un comparto multigiocatore online rinnovato.
Le versioni le console di Nintendo supportano sia il multiplayer locale che quello online, oltre ai comandi di movimento con i Joy-Con, così che i giocatori possano eseguire le tecniche dei personaggi in senso letterale. La versione Nintendo Switch 2 ha una modalità migliorata, che consente di sfruttare al meglio le caratteristiche della console..
Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Dragon Ball: Sparking! Zero è disponibile anche su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC.