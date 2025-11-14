L'autore di Dispatch si pente di aver rimosso alcune scene di sesso

Tra i vari elementi che sono stati rimossi nello sviluppo di Dispatch, a quanto pare, ci sono anche delle scene di sesso che non sono state inserite nella versione finale, con una scelta che "a posteriori non avrei dovuto fare ", ha spiegato Shorette.

È una questione di cui Shorette si è reso conto solo dopo il lancio di Dispatch, una volta resosi conto dell'impatto che l'introduzione degli elementi romantici nel gioco ha avuto sugli utenti, evidentemente molto coinvolti su questa particolare componente.

Pierre Shorette , uno degli autori principali di Dispatch , ha svelato un particolare retroscena dello sviluppo del gioco, riferendo di essersi pentito di aver rimosso alcune scene di sesso al suo interno, che avrebbero forse aggiunto qualcosa alla componente romantica.

Il romanticismo funziona ancora

Considerate che quanto segue potrebbe contenere degli spoiler sulla storia di Dispatch, sebbene si tratti di elementi piuttosto intuibili e che comunque diventano abbastanza percepibili dopo i primi due episodi.

Il protagonista Robert Robertson si ritrova coinvolto in varie relazioni interpersonali, che possono diventare romantiche per quanto riguarda soprattutto due personaggi femminili, ovvero Blonde Blazer e Invisigal, ponendo il giocatore di fronte a una scelta tra le due attraverso varie decisioni da prendere.

Questa è una caratteristica che gli autori avevano forse sottovalutato nel corso dello sviluppo, ma che si è rivelata di grande successo presso il pubblico: Shorette si è reso conto dell'impatto dell'introduzione degli elementi romantici guardando le reazioni dei giocatori dopo il lancio.

"Uno dei miei segreti vergognosi è che penso di tendere di default alla commedia romantica nella mia scrittura e nella mia vita in generale", ha spiegato Shorette, giustificando così la sottovalutazione iniziale, "Sto cercando di uscirne e rendere le cose più serie. Anche in Wolf Among Us o Tales From the Borderlands c'è un po' di romanticismo".

Gli sviluppatori hanno voluto inserire tante caratteristiche diverse in Dispatch, confezionando una storia che tocca tematiche e toni differenti ma sempre con uno stile peculiare, ma tra tutte queste sfaccettature quella romantica si è dimostrata di notevole importanza per i giocatori, per questo Shorette si pente di aver rimosso le scene di sesso (sebbene una particolarmente "calda" sia comunque rimasta).

"Abbiamo sicuramente tagliato alcune scene di sesso. Cosa che, ripensandoci, non avremmo dovuto fare", ha detto Shorette ridendo, suggerendo che forse "un giorno potremo vederle".

"Non c'è nessuno nel team di sviluppo che non abbia una lunga lista di cose che vorrebbe perfezionare o inserire nel gioco. Per quanto riguarda la sceneggiatura, il nostro team ha dovuto rinunciare a molti dei suoi progetti preferiti", ha aggiunto lo sceneggiatore.

"Siamo ancora uno studio indipendente, credo che la gente lo dimentichi perché il gioco sta andando bene e ha un aspetto notevole. Ma proprio perché è bello, realizzare questo videogioco costa molto per ogni secondo e a volte alcune cose vengono rimosse per pagarne il prezzo, cosa che accade spesso con questi giochi con ramificazioni".

Nei giorni scorsi abbiamo visto che Dispatch: Stagione 2 è nei pensieri di AdHoc Studios, visto il successo riscosso, e che il gioco potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch e Xbox Series X|S.