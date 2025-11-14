Se non siete stanchi di giochi gratis, Steam ne ha due freschi freschi per voi

Se non siete stanchi di giochi gratis, sappiate che ce ne sono altri due appena lanciati su Steam. Si tratta di due titoli vecchiotti, ma ancora giocabilissimi, considerando la loro natura arcade. Per chi se lo stesse chiedendo: no, non ci sono microtransazioni, limiti di tempo o DLC. Potete quindi andare a riscattarli e giocarli quanto volete, come se li aveste acquistati.
Come accennato, si tratta di due giochi sportivi arcade: Backyard Basketball '01 e Backyard Hockey '02. Entrambi sono appena arrivati su Steam dopo il debutto di Backyard Baseball '97, Backyard Baseball '01, Backyard Soccer '98 e Backyard Football '99. Gli altri titoli citati costano 9,99 euro ciascuno, per inciso. Non è chiaro perché gli altri due siano gratuiti.
I due giochi
Rilasciato originariamente dalla ormai defunta Humongous Entertainment nel 2001, Backyard Basketball '01 è stato il primo gioco di basket della serie Backyard Sports. Questa nuova versione migliorata è stata sviluppata da Mega Cat Studios e pubblicata da Playground Productions.
Backyard Hockey '02 uscì originariamente nel 2002 dallo stesso studio, e anche questa nuova versione migliorata è stata curata dal medesimo duo che ha lavorato a Backyard Basketball '01. Come quest'ultimo, fu il primo titolo hockey della serie Backyard Sports.
Entrambi i giochi hanno dovuto rimuovere dei contenuti per problemi di licenze. Inoltre il gioco di Hockey pare avere qualche problema di stabilità in più del primo.
Probabilmente sono stati regalati perché non hanno mai raggiunto la popolarità di Backyard Soccer e Backyard Football e il nuovo editore ha deciso di usarli come pubblicità per gli altri titoli della serie.