Se non siete stanchi di giochi gratis, Steam ne ha due freschi freschi per voi

Se non siete stanchi di giochi gratis, sappiate che ce ne sono altri due appena lanciati su Steam. Si tratta di due titoli vecchiotti, ma ancora giocabilissimi, considerando la loro natura arcade. Per chi se lo stesse chiedendo: no, non ci sono microtransazioni, limiti di tempo o DLC. Potete quindi andare a riscattarli e giocarli quanto volete, come se li aveste acquistati.

Come accennato, si tratta di due giochi sportivi arcade: Backyard Basketball '01 e Backyard Hockey '02. Entrambi sono appena arrivati su Steam dopo il debutto di Backyard Baseball '97, Backyard Baseball '01, Backyard Soccer '98 e Backyard Football '99. Gli altri titoli citati costano 9,99 euro ciascuno, per inciso. Non è chiaro perché gli altri due siano gratuiti.