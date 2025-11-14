Il Black Friday di gamelife propone in anteprima dei grandi sconti sulle console usate

Il Black Friday 2025 si avvicina e gamelife inizia già con le prime promozioni in anteprima: a partire dalla prossima settimana, sarà possibile acquistare console usate approfittando di notevoli sconti presso la catena di negozi in questione.
Le varie iniziative di gamelife inizieranno dal 17 novembre, ovvero lunedì prossimo, con la possibilità di accedere a numerose promozioni che coinvolgono giochi, console e prodotti vari in vendita nei negozi, con ulteriori informazioni che verrano svelate nei prossimi giorni.
Intanto abbiamo un'idea dei possibili affari che si potranno fare acquistando delle console usate, e si tratta di risparmi notevoli per coloro che sono alla ricerca di hardware di seconda mano ma comunque affidabili.
Console non nuove ma sempre attuali
Nel periodo dei grandi acquisti che si profila all'orizzonte, sono da apprezzare anche offerte su console meno recenti ma ancora perfettamente funzionali e supportate, dunque invitiamo a prendere in considerazione queste offerte di gamelife disponibili dal 17 novembre. Intanto trovate tutte le offerte del Black Friday di gamelife a questo indirizzo, poi procediamo con questa panoramica sulle console usate.
Si parte con gli sconti su Nintendo Switch usata, che nella sua versione standard potrà essere acquistata a partire da 159,99€ aggiungendo al carrello un gioco per la medesima console. Si tratta di un prezzo veramente interessante per entrare nel magico mondo della console ibrida Nintendo, che ha recentemente visto l'arrivo del successore ufficiale ma che verrà ancora supportata per molti mesi.
Nel caso in cui si voglia invece scegliere il modello Nintendo Switch OLED, il cui schermo risulta tutt'ora un elemento distintivo importante anche rispetto a Switch 2, il prezzo parte da 179,99€, ovvero 20€ in più, sempre aggiungendo al carrello anche un gioco (nuovo o usato).
Se cercate qualcosa sul fronte PlayStation, l'offerta in anteprima del Black Friday riguarda gli sconti su PS4 usata, che può essere acquistata a partire dal prezzo di 169,98€, anche in questo caso aggiungendo al carrello anche un gioco per PS4, nuovo o usato, come riferito in questa pagina.
Infine, particolarmente conveniente è l'offerta sulle Xbox One usate: sul fronte Microsoft è possibile acquistare una console della scorsa generazione (anche questa comunque ancora ampiamente supportata) alla modica cifra di 109.99€, come potete vedere in questa pagina.
Considerando i prezzi che hanno raggiunto le console nuove di attuale generazione, in seguito anche ai vari aumenti applicati, l'idea di rivolgersi a console usate della generazione precedente ma ancora decisamente attuali può essere una buona soluzione, e con queste promozioni ancora di più.