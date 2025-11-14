Il Black Friday di gamelife propone in anteprima dei grandi sconti sulle console usate

Il Black Friday 2025 si avvicina e gamelife inizia già con le prime promozioni in anteprima: a partire dalla prossima settimana, sarà possibile acquistare console usate approfittando di notevoli sconti presso la catena di negozi in questione.

Le varie iniziative di gamelife inizieranno dal 17 novembre, ovvero lunedì prossimo, con la possibilità di accedere a numerose promozioni che coinvolgono giochi, console e prodotti vari in vendita nei negozi, con ulteriori informazioni che verrano svelate nei prossimi giorni.

Intanto abbiamo un'idea dei possibili affari che si potranno fare acquistando delle console usate, e si tratta di risparmi notevoli per coloro che sono alla ricerca di hardware di seconda mano ma comunque affidabili.