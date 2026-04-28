Dov'è finita la presentazione di Marvel's Wolverine per PS5? Insomniac Games risponde

Abbiamo avuto modo di vederlo in azione in precedenza, ma i fan stanno attendendo una nuova presentazione più corposa, che è stata promessa dal team di sviluppo questa primavera. Ancora però non è stato annunciato nulla. Cosa sta succedendo?

Cosa ha detto Insomniac Games su Marvel's Wolverine

La risposta è arrivata tramite i social media dall'account ufficiale di Insomniac Games. Un utente, come potete vedere qui sotto, ha scritto: "Non avevate detto che ci sarebbero state novità riguardo al gioco durante la primavera? È ancora parte dei piani oppure no?".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La risposta di Insomniac Games è stata concisa ma molto diretta: "Sì, è ancora prevista per questa primavera". In sostanza, possiamo aspettarci che Marvel's Wolverine riceva una presentazione tra non molto.

La stagione primaverile videoludica finirà il 31 maggio, visto che dal primo di giugno si conta già come "estate" (non a caso, a inizio giugno vi è la Summer Game Fest). Di norma Sony non annuncia i propri State of Play con grande anticipo, quindi supponiamo che sapremo la data della presentazione solo all'ultimo momento. Probabilmente in questo momento Insomniac Games sta definendo gli ultimi dettagli del video che condividerà online. Nel caso l'abbiate dimenticata, ricordiamo che la data di uscita è il 15 settembre 2026.

Ricordiamo infine anche che i preordini di Marvel's Wolverine partiranno solo dopo che Insomniac Games mostrerà nuovamente il gioco.